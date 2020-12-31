批評3亂象！行政院宣布萊豬地方自治條例無效

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萊豬即將開放上路，中央和地方直球對決。羅秉成今天在記者會中措辭強硬表示，對於各縣市政府提出的自治條例，行政院的態度很清楚，食安標準要全國一致，要統一規範才能利於遵行。截止昨日，政院彙整了17個縣市的自治條例，只有一個字「亂」，「各行其事，各自為政，亂成一團，這樣是不好的」。
羅秉成點出各縣市的自治條例有3個亂象，包括規範標的不同、行為態樣不同、法律效果不同。若無一致性規範，業者難以遵循，民眾也無所適從。
羅秉成表示，相關地方食安自治條例，凡定有「乙型受體素一律不得檢出」之規定者，因為違反憲法並牴觸中央法規，自2021年1月1日起，原訂者函告無效，新訂者不予核定。
關於地方自治條例牴觸中央政策的理由，羅秉成說明，不合法、不合理也不可行。基於法律的統一性，下位法不得牴觸上位法、地方法不得牴觸中央法；基於全國的一致性，國內食安標準應一致、對外經貿政策應一致。憲法也規定，國際貿易政策、公共衛生事項，由中央立法並執行之。此外，大法官釋字738號解釋並不適用於本案，食品安全和電子遊戲場管理不能相提並論。
羅秉成也指，自治條例違法食安法與法規命令，而不合理的地方在於，含萊克多巴胺的牛肉已開放8年，現在為何又改為禁止？不可行之處在於，若萊豬從甲地運輸途經乙地到丙地，若乙地禁制運輸、貯存、包裝，恐有受罰之虞。
「明天起不會亂！」羅秉成說，不管是原訂者函告無效，或新訂者不予核定，2021年1月1日起，全國規範統一。他呼籲食安標準、全國一致、國際標準、健康無虞。
對於可能有縣市對此提出行政訴訟或釋憲，羅秉成說，行政院都予以尊重，這並不影響中央函告無效或不予核定的效力。
媒體追問，若地方政府堅持不甩中央怎麼辦？羅秉成則說，依法律做，如果被函告無效或不予核定，在法律上就是不能執行。他呼籲地方政府「不要為難地方基層公務員」，如果真的去查緝處罰的話，就是送懲戒，這是有法律責任的，千萬不要這樣做。
羅秉成也說，台灣是一個法治國家，用法律方法來解決，「不要視中央為無物」，這樣是不好的，大家可以互相討論、對話，但不能視法律為無物。法律的規定非常清楚，如果已經函告無效或不予核定，還率予執行，那就依法辦理。
至於若地方政府堅持要對違反自治條例的業者開罰，羅秉成表示，上級機關可以撤銷對地方政府對業者開罰的行政處分。