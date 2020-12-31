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批評3亂象！行政院宣布萊豬地方自治條例無效

記者鄭宏斌／台北報導

2020-12-31 14:30:10｜2020-12-31 14:30:55

行政院宣告萊豬自治條例無效
▲萊豬即將上路，行政院31日宣布各縣市政府抵制萊豬的地方自治條例無效。（圖／記者陳明安攝，2020.12.31）
明天就是2021年元旦，蔡政府開放含萊克多巴胺美豬進口。針對先前各地縣市政府提出抵制萊豬的地方自治條例，行政院今（31）日下午宣布萊豬政策的一致性規範，指各縣市提出的地方自治條例無效。政務委員羅秉成批評，各縣市政府提出的自治條例有3個亂象，包括規範標的不同、行為態樣不同、法律效果不同，若無一致規範，業者難以遵循、民眾無所適從，羅秉成更警告地方政府「不要視中央為無物」、「不要為難基層公務員」。
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今天是2020年的最後一天，行政院上午舉行今年的最後一場院會。外界關注各縣市萊豬自治條例牴觸中央政策的議題，行政院並未在上午的院會記者會中說明，而是臨時在下午13時加開一場記者會，由行政院秘書長李孟諺、政務委員羅秉成、衛福部長陳時中、農委會副主委黃金城上陣，說明萊豬政策的全國一致性規範。
萊豬即將開放上路，中央和地方直球對決。羅秉成今天在記者會中措辭強硬表示，對於各縣市政府提出的自治條例，行政院的態度很清楚，食安標準要全國一致，要統一規範才能利於遵行。截止昨日，政院彙整了17個縣市的自治條例，只有一個字「亂」，「各行其事，各自為政，亂成一團，這樣是不好的」。

羅秉成點出各縣市的自治條例有3個亂象，包括規範標的不同、行為態樣不同、法律效果不同。若無一致性規範，業者難以遵循，民眾也無所適從。

羅秉成表示，相關地方食安自治條例，凡定有「乙型受體素一律不得檢出」之規定者，因為違反憲法並牴觸中央法規，自2021年1月1日起，原訂者函告無效，新訂者不予核定。

▲萊豬即將上路，行政院31日宣布各縣市政府抵制萊豬的地方自治條例無效。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.12.31）
▲萊豬即將上路，行政院31日宣布各縣市政府抵制萊豬的地方自治條例無效。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.12.31）
 

關於地方自治條例牴觸中央政策的理由，羅秉成說明，不合法、不合理也不可行。基於法律的統一性，下位法不得牴觸上位法、地方法不得牴觸中央法；基於全國的一致性，國內食安標準應一致、對外經貿政策應一致。憲法也規定，國際貿易政策、公共衛生事項，由中央立法並執行之。此外，大法官釋字738號解釋並不適用於本案，食品安全和電子遊戲場管理不能相提並論。

羅秉成也指，自治條例違法食安法與法規命令，而不合理的地方在於，含萊克多巴胺的牛肉已開放8年，現在為何又改為禁止？不可行之處在於，若萊豬從甲地運輸途經乙地到丙地，若乙地禁制運輸、貯存、包裝，恐有受罰之虞。

「明天起不會亂！」羅秉成說，不管是原訂者函告無效，或新訂者不予核定，2021年1月1日起，全國規範統一。他呼籲食安標準、全國一致、國際標準、健康無虞。

對於可能有縣市對此提出行政訴訟或釋憲，羅秉成說，行政院都予以尊重，這並不影響中央函告無效或不予核定的效力。

媒體追問，若地方政府堅持不甩中央怎麼辦？羅秉成則說，依法律做，如果被函告無效或不予核定，在法律上就是不能執行。他呼籲地方政府「不要為難地方基層公務員」，如果真的去查緝處罰的話，就是送懲戒，這是有法律責任的，千萬不要這樣做。

羅秉成也說，台灣是一個法治國家，用法律方法來解決，「不要視中央為無物」，這樣是不好的，大家可以互相討論、對話，但不能視法律為無物。法律的規定非常清楚，如果已經函告無效或不予核定，還率予執行，那就依法辦理。
至於若地方政府堅持要對違反自治條例的業者開罰，羅秉成表示，上級機關可以撤銷對地方政府對業者開罰的行政處分。
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