沈一鳴殉職、磐石艦染疫　盤點2020年十大台灣軍事新聞

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空軍UH-60M黑鷹直升機（機號933）今（2020）年1月2日在新北市坪林、宜蘭交界處失事，造成前參謀總長沈一鳴上將等8名將官殉職。這也是1949年政府遷台後，國軍最高階級的指揮將領殉職。空軍在1月8日透過

美國在台協會（AIT）將機上黑盒子送往美國判讀，初步判斷失事原因為山區天氣驟變，直升機瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，觸地墜毀，屬於環境（天氣及地形）與人因複合因素

國軍防疫工作飽受批評

記取教訓，特別成立疫情指揮中心，加強各項法定傳染病防疫工作。

國造

AJT（Advanced Jet Trainer）

「勇鷹」高級教練機6月22日在台中清泉崗基地舉行首飛展示，

勇鷹高教機雖然是由IDF經國號戰機研發改良而來，但全機超過80處是全新設計。空軍向漢翔採購66架勇鷹高教機，預計2026年全數交機完畢。不過，在勇鷹高教機量產前仍有進場落地速度過高等問題待解決。

▲AJT勇鷹高教機。（圖／記者呂炯昌攝）

▲國造潛艦構型首度曝光，外型神似日本蒼龍級潛艦。（圖／海軍司令部提供, 2019.5.9）

朱冠甍殉職、11月17日花蓮第5聯隊F-16A戰機夜訓時失聯，飛官蔣正志上校失聯。

▲兩岸關係緊張。共機不斷繞台。圖為運8反潛機擾台。（圖／國防部提供）

新冠肺炎全球蔓延，導致全球口罩也因為防疫需求而供不應求。國軍除派出化學兵協助武漢返台包機、寶瓶星號郵輪防疫消毒外，更自2月3日加入「口罩國家隊」，分三班制協助生產口罩，至5月底完成生產任務為止，共計投入生產口罩包括後備輔導幹部與志願役官兵總計突破7萬人次。

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