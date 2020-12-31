沈一鳴殉職、磐石艦染疫　盤點2020年十大台灣軍事新聞

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空軍UH-60M黑鷹直升機（機號933）今（2020）年1月2日在新北市坪林、宜蘭交界處失事，造成前參謀總長沈一鳴上將等8名將官殉職。這也是1949年政府遷台後，國軍最高階級的指揮將領殉職。空軍在1月8日透過美國在台協會（AIT）將機上黑盒子送往美國判讀，初步判斷失事原因為山區天氣驟變，直升機瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，觸地墜毀，屬於環境（天氣及地形）與人因複合因素
2.磐石艦群體染疫
海軍敦睦艦隊3月底從帛琉執行敦睦任務返國，爆發新冠肺炎群體感染，共有36名參與敦睦艦隊官兵染疫，另有8人血清呈現陽性反應，導致國軍防疫工作飽受批評。幸運的是，敦睦艦隊疫情並未向民間擴大感染。軍方在懲處海軍失職人士之餘，也記取教訓，特別成立疫情指揮中心，加強各項法定傳染病防疫工作。
3.勇鷹高教機首飛
國造AJT（Advanced Jet Trainer）「勇鷹」高級教練機6月22日在台中清泉崗基地舉行首飛展示，勇鷹高教機雖然是由IDF經國號戰機研發改良而來，但全機超過80處是全新設計。空軍向漢翔採購66架勇鷹高教機，預計2026年全數交機完畢。不過，在勇鷹高教機量產前仍有進場落地速度過高等問題待解決。
4.國造潛艦開工
由於外購潛艦遲遲沒有下文，蔡英文政府決定加速潛艦國造計畫。蔡英文總統11月24日南下高雄台灣國際造船公司，主持「海軍潛艦國造開工典禮」，目標是2024年第3季國造防禦潛艦（IDS）原型艦能夠下水，預計打造6~8艘2500噸至3000噸級國造傳統動力潛艦。國造潛艦原型艦未採用史特林發動機式絕氣推進系統（AIP），將採用國內廠商研製生產的高效能電池。
5.美國多項對台軍售
美國川普政府2020年宣布多項對台軍售案，重要項目包括岸置型魚叉反艦飛彈、M-142高機動性多管火箭系統（HIMARS)、6套MS110 F-16戰機偵照莢艙、18枚MK48 Mod6 AT重型魚雷 、4架MQ-9B「海上衛士」無人機等。
6.漢光演習罕見「先實兵後兵推」
受到新冠肺炎疫情影響，今年漢光36號演習罕見採取「先實兵、後兵推」模式，7月中旬舉行實兵操演、9月在實施電腦兵棋推演，而過往每年都來觀摩的美軍顧問團也礙於防疫考量，取消來台行程。
7.國軍演訓意外不斷
今年國軍演訓、執行戰備任務仍舊意外不斷，造成多人傷亡。除1月2日黑鷹直升機墜毀造成8名將官殉職外，7月漢光演習期間發生陸戰隊膠艇翻覆釀3人喪生、OH-58D戰搜直升機墜毀，2名飛官不幸殉職、10月8日小金門烈嶼守備大隊M41A3輕型戰車翻覆起火，造成1死1傷、10月30日台東志航基地F-5E戰機失事墜海，飛官朱冠甍殉職、11月17日花蓮第5聯隊F-16A戰機夜訓時失聯，飛官蔣正志上校失聯。
8.共機擾台
蔡政府上台後兩岸關係緊張，共機不斷侵入我西南防空識別區（ADIZ）,甚至多次穿越台海中線。國防部發言人史順文今（31）日表示，共機今年一共侵擾我西南防空識別區380多架次。國防部也一改過往保守策略，每次共機擾台均公布侵入我防空識別區架次與路線圖。
9.國軍投入口罩生產
新冠肺炎全球蔓延，導致全球口罩也因為防疫需求而供不應求。國軍除派出化學兵協助武漢返台包機、寶瓶星號郵輪防疫消毒外，更自2月3日加入「口罩國家隊」，分三班制協助生產口罩，至5月底完成生產任務為止，共計投入生產口罩包括後備輔導幹部與志願役官兵總計突破7萬人次。
10.110年度國防預算編列3688億元
行政院會8月13日通過110年度中央政府總預算案，根據主計總處資料，國防部主管歲出編列3668億元，其中290億元用於編列採購F-16V戰機第一年預算。國防部指出，行政院核賦本部公務預算3,668億元，較109年度法定預算增加156億元，成長4.44％，較109年預算案增加88億元，成長2.46％。另加計新式戰機採購特別預算290億元及基金預算576億元，整體預算達4,534億元，占GDP比例2.36％。