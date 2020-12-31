地方政府停辦跨年？莊人祥坦言「有首長打來問陳時中」
記者賴志昶／台北報導
2020-12-31 14:35:45｜2020-12-31 15:09:32
針對近期地方政府是否舉辦跨年晚會，指揮中心發言人莊人祥今（31）表示，目前國內並未有社區感染的風險，因此只要地方政府做好中央規定的相關防疫工作，可由地方自己決定是否舉辦跨年。另外，對於地方政府是否詢問中央意見？莊人祥稱，不管是他或是指揮官陳時中都確實有接到許多縣市首長來電，而陳時中對台北市府的建議也一樣，只要社區感染風險沒提高，那可由地方政府自行決定。
莊人祥表示，自航空器爆發群聚案後，國內本土案例只有22日所發布的1例，之後到目前為止，，相關接觸者做了採檢後，除了有幾位確定陽性之外，都是陰性，顯示本土個案造成得社區感染的疑慮較低。莊人祥強調，昨日與今日雖有查到2例英國變種病毒株，但其中一例是在機場就攔截，另一例則是獨自在家居家檢疫，沒有擴散到社區的傳播，目前也沒有沒有證據顯示有其他風險。
莊人祥指出，指揮中心22日就公布縣市長府舉辦跨年的五項防疫準則，如果地方有信心能做到這些措施，那可由縣市首長自行決定是否舉行跨年。
另有記者提問，對於跨年晚會，是否有縣市首長打來指揮中心詢問意見？莊人祥坦承，「我自己是有接到有縣市（首長）打來），陳時中也說有其他縣市打來諮詢；不過，陳時中給給台北市與另外一位縣市長的建議都一樣，只要社區風險沒有提高，且地方能夠做好相關五大項措施，就可自行決定是否舉辦跨年。
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