迎接新年　行政院盤點2021新政策

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農業保險法及農民退休儲金上路，並推動豬隻死亡保險強制投保，確保斃死豬不會流入市面及養豬戶權益；推動社會住宅1.5萬戶，延長青年安心成家購屋優惠貸款至2022年底，並放寬申請條件，擴大辦理租金補貼，落實居住正義。
圖書出版品免徵營業稅，明年1月開始受理申請；開設「台灣創新板」及「戰略新板」，協助創新公司進入資本市場籌資；首家純網路銀行試營運，並開放電子支付帳戶相互轉帳，提供更便利的金融服務；遠距醫療納入健保給付，並以山地、離島、偏遠地區先行；加碼補助雇主僱用高齡勞工，協助其再就業，傳承專業技術與經驗。
新購通勤電聯車首航，並補助機車駕訓班考照學費，更周全照顧台鐵通勤族與機車族；親山近海，持續深化「向山致敬」及「向海致敬」政策，完成15處山區地點行動通訊品質改善、山屋新建、整建9座，完成12處海洋驛站，並於台南建置第1處海洋保育教育中心。
外來人口統一證號比照國民身分證字號改版，讓外來人口在進行網路購物、訂票、醫療掛號時更加便利；聲音照相科技執法，改善噪音問題，提升民眾生活品質；桃園支援新竹備援管線、烏溪鳥嘴潭人工湖引水設施及數個離岸風場將陸續完工，穩定民生水電供應，促進產業發展。