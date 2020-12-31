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迎接新年　行政院盤點2021新政策

記者鄭宏斌／台北報導

2020-12-31 16:28:30

行政院院會記者會
▲行政院今（31）日上午舉行2020年最後一場院會，盤點明年新上路的新政策措施。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.12.31）
明天就是2021年元旦，今天上午行政院舉行2020年最後一場院會，盤點將在明年上路的新政策措施。行政院長蘇貞昌在會中裁示，過去台灣常被國際忽略，2020這一年，台灣人民在蔡總統領導下，舉國同心、同舟一命，做出非常好的成績，成為世界的亮點，台灣以自己的能力，證明是亂世中的福地。政院整理出一份明年的「好康報恁知」福利措施，讓民眾知道、好好利用
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行政院指出，2021年新政策、措施包括，調漲基本工資，約200萬勞工受惠；調高基本生活費，約205萬戶明年報稅時享有減稅利益，並可使用手機報稅；提高全國國中小營養午餐補助，從每人每餐3.5元提升至6元，約有170萬名學童受惠；調增最低生活費，擴大中、低收入戶涵蓋範圍，約有2,100多戶受惠。
農業保險法及農民退休儲金上路，並推動豬隻死亡保險強制投保，確保斃死豬不會流入市面及養豬戶權益；推動社會住宅1.5萬戶，延長青年安心成家購屋優惠貸款至2022年底，並放寬申請條件，擴大辦理租金補貼，落實居住正義。

圖書出版品免徵營業稅，明年1月開始受理申請；開設「台灣創新板」及「戰略新板」，協助創新公司進入資本市場籌資；首家純網路銀行試營運，並開放電子支付帳戶相互轉帳，提供更便利的金融服務；遠距醫療納入健保給付，並以山地、離島、偏遠地區先行；加碼補助雇主僱用高齡勞工，協助其再就業，傳承專業技術與經驗。

新購通勤電聯車首航，並補助機車駕訓班考照學費，更周全照顧台鐵通勤族與機車族；親山近海，持續深化「向山致敬」及「向海致敬」政策，完成15處山區地點行動通訊品質改善、山屋新建、整建9座，完成12處海洋驛站，並於台南建置第1處海洋保育教育中心。
外來人口統一證號比照國民身分證字號改版，讓外來人口在進行網路購物、訂票、醫療掛號時更加便利；聲音照相科技執法，改善噪音問題，提升民眾生活品質；桃園支援新竹備援管線、烏溪鳥嘴潭人工湖引水設施及數個離岸風場將陸續完工，穩定民生水電供應，促進產業發展。
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