快訊／明年元旦起健保費率調整為5.17％ 平均每人增63元
記者賴志昶／台北報導
2020-12-31 14:54:11｜2020-12-31 14:55:13
衛福部長陳時中今（31）日宣布，民國110年健保費率調整為5.17％，調整後原本接受政府全額補助約如低收入戶、替代役等126萬民眾，其保險費負擔皆不受影響；至於受僱者，平均每人增加63元，7成以上每月增加70元以內。
衛福部表示，最近一次調升費率是在99年4月1日，由4.55%調整為5.17%，此後則是2度調降；首先是配合102年二代健保施行，在擴大費基新增補充保險費及強化政府負擔等財源下，調降為4.91%；但因健保會於104年11月20日第10次委員會議審議105年度費率時，研訂實務面用以審議費率之「全民健保財務平衡及收支連動機制」，並據以建議調降105年度費率至4.69%（補充保險費費率連動調降為1.91%），經衛福部轉報行政院核定後實施迄今；健保財務也因此自106年度起開始入不敷出，且短絀數逐年擴大，健保署估計，若維持現行費率，110年的安全準備將不足一個月保險給付支出之最低法定標準。因此，衛福部指出，健保會於109年11月27日臨時委員會議審查費率時，均有110年應調升費率共識，但調整幅度委員間無法達成一致見解，最後提出二費率建議案，分別為甲案：4.97%、乙案：5.47%至5.52%；該二方案皆有合理考量，經審慎研議後，為兼顧民眾負擔能力、醫療環境與健保財務健全，採取該會審議結果的折衷方案及其以漸進式調整為宜的意見，衛福部建議自110年1月1日起，一般保險費費率先恢復至二代健保施行前之5.17%（補充保險費費率依法連動調整至2.11%），未來視經濟復甦情形再適時檢討；該建議於今日經行政院核定，衛福部亦將立即發布施行。
陳時中指出，調整後原本接受政府全額補助約126萬民眾如低收入戶、替代役等，其保險費負擔皆不受影響；至於受僱者平均每人增加63元，7成以上每月增加70元以內；以月薪2萬4000元、3萬元、7萬元及18萬元為例，每人每月分別增加34元、44元、105元及262元。至於投保單位的相關準備時程，健保署表示，目前健保費的開單作業，是於次月20日開單及月底前繳納，並有15日寬限期，即1月份保險費在3月15日繳納即可。