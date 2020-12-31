阿拉斯加最大監獄爆疫！破千名受刑人確診 占總數逾九成
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2020-12-31 14:58:57｜2020-12-31 15:00:47
美國的新冠肺炎情持續嚴峻，大規模感染是防疫最頭痛的問題。美國阿拉斯加州最大監獄甚至出現超過1000人確診的離譜情況，也顯示監獄環境惡劣，是病毒滋生的絕佳溫床。
綜合外媒報導，阿拉斯加懲教部門發言人加拉格爾（Sarah Gallagher）近日向安克雷奇日報（Anchorage Daily News）證實，有著1236名囚犯的鵝溪懲教中心（Goose Creek Correction Center），已有1115人的病毒檢測結果呈陽性反應，佔總人數逾九成，幾乎是人人都感染的狀態。報導也指出，整個阿拉斯加的囚犯有40％以上感染，並有5例死亡。在該州目前1966宗監獄病例中，只有192例與外部接觸有關，另外1774起則是內部傳播的結果。
監獄屬傳染病傳播的最高風險環境之一，因為囚犯無法完全保持社交距離，只能倚靠獄方設法管理。當地司法單位表示，會採取果斷行動，阻止疫情繼續在監獄中蔓延。
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