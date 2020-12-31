北市照辦跨年！陳時中否認和柯文哲聯絡　僅遇到黃珊珊

台北市今晚照辦跨年晚會，台北市長柯文哲上午說，已跟指揮中心指揮官陳時中確認過，才決定續辦晚會。對此，陳時中下午受訪指出，他沒有和柯文哲聯絡上，不過昨晚有遇到台北市副市長黃珊珊，有給予防疫建議。上午在行政院院會前，他也遇到黃珊珊，才知道北市決定續辦跨年晚會。

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陳時中說，他沒有跟柯文哲聯絡上，柯也沒跟他聯絡。昨晚他去看遊民的時候，黃珊珊有去，告知北市府對於跨年晚會還在考慮中。今早行政院院會之前，他也遇到黃珊珊，她說，柯文哲確定要公告晚會繼續辦理，陳時中告訴黃珊珊說，基本上現在情況，是邊境嚴守，怎樣讓病毒跟社區能確實隔開，社區風險疑慮是增加了，但並沒有證據顯露出病毒已經到社區。

陳時中也跟黃珊珊說，請地方政府依照防疫跟應變，作相關評估，相關作為要符合防疫需要，出事的時候要有應變計畫。





另外，針對有媒體報導，昨天綠營縣市齊踩煞車、宣布跨年晚會改為線上轉播，而北市府內部一度質疑是不是指揮中心有些訊息未對外公開？對此陳時中表示，質疑指揮中心隱匿疫情是不好的事情，指揮中心一向都維持透明。

陳時中透露，昨天晚上，有一位綠營縣長打電話給他，他跟黃珊珊講的話是一模一樣的，尊重地方，依照他們的防疫應變計畫去做最佳處置。