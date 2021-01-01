【NOW少年】新年新希望 2020年度大事總回顧

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節目主持人整理，2020年度受台灣社會關注的大事如下：
一.1月2日 國軍黑鷹直昇機墜毀，參謀總長沈一鳴等八名將官過世。
二.1月11日總統大選，蔡英文、賴清德組合以817萬打破中華民國民選總統得票數記錄。
三.1月26日 美國職籃球星Kobe Bryant與二女兒Gianna Bryant搭乘私人直昇機墜毀，機上9人全數罹難。
四.1月21日新冠肺炎全台首例確診出現。
五.2月17日 發明「剪下、複製、貼上」等便利編輯功能的電腦工程師 Larry Tesler逝世。
六.3月23日 Telegram韓國N號房事件爆出。
七.3月24日 東京奧運確定延期至2021年7月23日。
八.3月30日 前行政院長郝柏村逝世，享嵩壽101歲。
九.4月23日 周揚青突發長文宣布與羅志祥分手，並指出羅志祥經常做「多人運動」。
十.4月26日 台北林森錢櫃發生大火，造成6死55傷。
十一.6月6日 高雄市成為台灣史上第一次成功罷免民選直轄市市長的城市。
十二.7月30日 前總統李登輝病逝，享耆壽98歲。
十三.8月28日 宣布2021開放美豬美牛進口
十四.9月16日 藝人黃鴻升過世
十五.10月28日長榮大學外籍女學生命案
十六.11月4日 美國總統大選拜登獲勝
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