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【NOW少年】新年新希望 2020年度大事總回顧

文/沈傳恩

2021-01-01 20:30:00

2020難忘
▲2020最讓人難忘的大事是哪些呢？（圖／影像中心製作）
「看看政治聽聽時事，評論新聞就看今日」2020年在國內外都發生了許多憾事，因此被不少網友封為「多舛的一年」，其中原因包含新冠肺炎的疫情、知名球星及偶像的意外離世等；然而隨著2021年的到來，本集的《NOW少年》將帶大家一起看看，街頭民眾印象最深的事情是什麼？自己這一年又發生了什麼「衰事」，對新年的展望又是什麼呢？
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實際街訪調查發現，多數的民眾給自己2020的運勢評價為「不佳」；有被衝浪板重擊破相的，也有從樓上重摔的，更有生涯規劃選擇錯誤的；至於最難忘的年度大事，受訪者答案多以「藝人黃鴻升過世」為主。
節目主持人整理，2020年度受台灣社會關注的大事如下：

一.1月2日 國軍黑鷹直昇機墜毀，參謀總長沈一鳴等八名將官過世。

二.1月11日總統大選，蔡英文、賴清德組合以817萬打破中華民國民選總統得票數記錄。

三.1月26日 美國職籃球星Kobe Bryant與二女兒Gianna Bryant搭乘私人直昇機墜毀，機上9人全數罹難。

四.1月21日新冠肺炎全台首例確診出現。

五.2月17日 發明「剪下、複製、貼上」等便利編輯功能的電腦工程師 Larry Tesler逝世。

六.3月23日 Telegram韓國N號房事件爆出。

七.3月24日 東京奧運確定延期至2021年7月23日。

八.3月30日 前行政院長郝柏村逝世，享嵩壽101歲。

九.4月23日 周揚青突發長文宣布與羅志祥分手，並指出羅志祥經常做「多人運動」。

十.4月26日 台北林森錢櫃發生大火，造成6死55傷。

十一.6月6日 高雄市成為台灣史上第一次成功罷免民選直轄市市長的城市。

十二.7月30日 前總統李登輝病逝，享耆壽98歲。

十三.8月28日 宣布2021開放美豬美牛進口

十四.9月16日 藝人黃鴻升過世

十五.10月28日長榮大學外籍女學生命案

十六.11月4日 美國總統大選拜登獲勝

更多精彩的內容請鎖定完整版《NOW少年》，每個星期五晚間9點於NOWnews臉書、YouTube《酷瞧》上首映，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過。
 
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