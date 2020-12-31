柯P不停辦跨年　名醫怒揭「恐怖隱憂」：有什麼差？

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吳承羲在臉書粉專「東村誠醫師的診療室」砲轟北市府將管制區人數砍半：「欵，不是。你8萬人和4萬人是有什麼差別嗎？又不是直接砍成8千人甚至800人、80人（只留現場工作人員）」，認為只要活動一開放，民眾就是會群聚，且一旦名額減少，可能會造成更多想參加的人衝去卡位。
此外，吳承羲憂心表示：「然後你不知道最恐怖的其實就是在前往和離開會場的捷運上面嗎？還有周邊的商店店家？」文末，他沉重呼籲，「還是拜託大家自主、待在家休息看轉播別湊熱鬧，真的。不用瘋這一年、這一時。」
貼文引發網友討論，有人贊同吳承羲看法，「虧他（柯文哲）是醫生，不知道預防重於治療嗎？實名制又如何？為什麼要弄的人心惶惶」、「明天以後看門診，TOCC要加問：你有去台北跨年嗎」、「四萬人要如何控制人數」、「超大型病毒培養皿」、「傻眼！如果萬一發生任何意外，他又要推給政府了嗎？」
也有人持相反意見，直言群聚不限跨年演唱會，假若禁跨年活動，導致民眾轉向小酒吧、餐廳等密閉空間看轉播，吃東西又拿下口罩，兩者根本沒差多少，呼籲防疫還是要從自身做起。（編輯：楊穎軒）
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