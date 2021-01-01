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防疫商品搜尋次數暴增8倍！電商平台每秒賣出3個醫療口罩

記者賴志昶／台北報導

2021-01-01 15:00:00

▲Yahoo奇摩購物中心日前公布2020「年度十大『疫』軍突起熱銷榜」。（圖／Yahoo奇摩提供）
▲Yahoo奇摩購物中心日前公布2020「年度十大『疫』軍突起熱銷榜」。（圖／Yahoo奇摩提供）
新冠肺炎疫情壟罩整個2020年，也讓防疫物資的消費熱度持續上升。網路團購平台「486團購」指出，自12月22日起，網站上防疫用品的搜尋次數暴增8倍。此外，Yahoo奇摩日前也公布2020年四大消費趨勢，其中口罩分別在Yahoo奇摩超級商城和Yahoo奇摩購物中心拿下熱銷第二、第三名，幾乎是每秒就賣出3個醫療口罩。
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網購平台Yahoo奇摩購物中心與超級商城日前公布，2020「年度十大『疫』軍突起熱銷榜」當中，面膜打敗口罩，一舉奪下2020年度十大熱銷榜冠軍，全年熱銷破百萬片，其中又以韓系面膜最受歡迎，印度美肌皂月銷破千件。
此外，年初疫情爆發後，民眾居家防疫減少出門，越來越多民生購物需求移轉至電商平台。平台業者指出，鹼性水、衛生紙、泡麵、保久乳等易存放的民生物資成為熱銷常勝軍，其中鹼性水熱銷強勢超越口罩，衛生紙緊追在後居次，業績年增4成；泡麵及拌麵銷量年增5成，以統一麵和韓國泡麵最為熱銷；而保久乳中尤以福樂高鈣低脂及光泉保久乳最受歡迎；此外，女性生理用品「涼感衛生棉」訴求舒適感升級成近年話題商品，在超級商城熱銷榜摘下Top3，銷量年成長超過4倍。

▲Yahoo奇摩購物中心日前公布2020「年度十大『疫』軍突起熱銷榜」。（圖／Yahoo奇摩提供）
▲Yahoo奇摩購物中心日前公布2020「年度十大『疫』軍突起熱銷榜」。（圖／Yahoo奇摩提供）
平台表示，2020年2月至今防疫不間斷，口罩分別在超級商城和購物中心拿下熱銷Top2及Top3，其中購物中心每秒賣出3個醫療口罩，秋冬防疫專案再起更促動超級商城近3個月口罩業績年增40倍；此外，抗菌濕巾與除濕或空氣清淨機成搶手貨，購物中心平均每分鐘賣出3箱抗菌濕巾，超級商城除濕機與空氣清淨機銷量月增7成，尤以小米空氣清淨機成長動能最強勁；疫情下推升全民健康防護意識、健康飲食成顯學，超級商城上雞精月銷量破萬瓶，健康堅果也搶入熱銷榜Top9，今年雙11期間所賣出的堅果量更可堆成32座自由女神像。

平台指出，今年居家防疫消費者在家時間長，帶動居家娛樂電玩搶佔超級商城及購物中心Top8及Top9，強打宅運動的健身環及遠距社交的動物森友會皆買氣爆棚。

另一方面，486團購指出，自22日起網站上防疫用品的搜尋次數暴增8倍，以日常防護商品銷量增長最為明顯，整體銷量較上周成長28％。

據團購業者調查，消費者居家防疫的排行榜熱門品項中，包含口罩型空氣清淨機、紫外線殺菌燈、隨身攜掛型空氣清淨機、自動給皂機、酒精噴霧機、次氯酸抗菌液製造機等眾多商品；其中，LG電子口罩（口罩型空氣清淨機）的下單量成長最為顯著，已較上周高出4成。
▲擔憂疫情升溫，電子口罩等防疫物資在電商平台上熱銷。（圖／486團購提供）
▲擔憂疫情升溫，電子口罩等防疫物資在電商平台上熱銷。（圖／486團購提供）
 
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