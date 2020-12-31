香甜柳丁正值盛產 黃偉哲親榨柳丁汁
記者林怡孜/台南報導
2020-12-31 18:00:00
今年台南柳丁盛產，甜度飽滿、富含維他命C，果肉又細緻的柳丁廣消費者喜愛。台南市長黃偉哲今(31)日於推廣會上，與現場貴賓特別來場鮮榨柳丁汁PK賽，積極向民眾推銷台南柳丁的香甜可口，他也擔任促銷大使鼓勵大家多多購買品嚐。
黃偉哲表示，台南柳丁種植面積達1,764公頃，主要產區為六甲、白河、東山、柳營及大內，目前正值柳丁盛產期，希望民眾能多購買，不僅健康，也為農民創造銷售通路。黃偉哲並指出，2020年因新冠肺炎影響停止航班後，台南農特產品外銷受到很大的衝擊，也因此南市府從年頭即開始行銷農特產品到年尾，即便今天是2020最後一天，他仍要為本市的農產品銷售多盡一份心力。台南市政府農業局表示，台南柳丁產期預計至明年1月，因啟動相關機制及措施，目前柳丁價格穩定，歡迎民眾踴躍購買，日前台南市政府員工發起團購柳丁，12月23日至29日短短6天登記購買達2,800多公斤，展現超強購買力之外，也顯見台南柳丁的優質。記者會現場除瀰漫柳橙的清甜香氣外，也飄來一陣陣濃郁的麻油香味，因適逢寒流來襲，農業局加碼示範以台南胡麻油、台南脆嫩高麗菜烹煮的麻油雞湯暖身歡度跨年夜﹔黃偉哲表示，今晚台南跨年活動已改為線上直播，他鼓勵吃完飯後再來一杯鮮榨柳橙汁去油解膩，跨年夜不外出人擠人，在家用餐是最安全的選擇，另外雖然高麗菜不是台南的主力蔬菜，但是銷售量也相當不錯，尤其這幾天寒流來，大家吃火鍋、吃麻油雞、羊肉爐等等，高麗菜是不可或缺的。高麗菜今年價格不僅不錯，還維持相當穩定，這都要感謝農糧署的努力行銷，把關價格。