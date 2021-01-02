僑委會聯手人力銀行 全球僑台商人才服務平台上線
記者黃仁杰／台北報導
2021-01-02 09:00:00
為運用新科技與模式持續服務僑台商及僑生，僑委會與各主要人力銀行洽商合作意願後，最終與104人力銀行攜手共同合作成立「全球僑台商人才平台」，29日上午10時30分在中央聯合辦公大樓南棟一樓大廳舉行「全球僑台商人才服務平他」啟用儀式，由僑委會委員長童振源及104獵才招聘事業群資深副總經理晉麗明共同啟用，並邀請立法委員、僑台商、僑輔老師及僑生代表共同出席見證。
「全球僑他商人才服務平台」建立了一個通暢之媒合管道，透過人力銀行的平台，提供了僑台商「刊登評估」、「智慧刊登」、「智慧選才」、「招募建議」、「免費性格常模」及「人事管理自動化」等6大幫助，且提供了僑生「學生實習」、「求職精靈」、「個人品牌」、「履歷診療室」及「職涯診所」等5大服務，僑委會希望本平台成為在國內評點制的規範下，留住台灣所需人才，亦可在國際競才下，成為協助僑他商在海外的發展之重要橋樑。行政院及立法院對僑生攬才、育才及留才策略也極為重視，此次，僑委會整合人力銀行、僑台商企業及僑生之資源，成立策略性之「全球僑台商人才平台」，相信本平台能成為鏈結從招生、生活照顧到留才，結合了學涯到職涯發展的僑生輔導機制之一環，協助國家達成攬才、育才、留才之目標，對海內外企業布局及提升國際競爭力，必定有所助益。為運用新的科技與模式持續服務僑台商及僑生，經過本會與各主要人力銀行洽商合作意願後，為達成4項目標包含協助僑生及全球留台校友找到海外僑台商工作、協助外籍生及本國學生找到海外僑台商工作、協助海外僑台商企業找到僑生及留台校友、協助正在或曾經在台灣服務外勞找到全球僑台商工作。