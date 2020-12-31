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柯文哲為何照辦跨年？陳學聖爆「背後佈局」：他賭開了

編輯中心/綜合報導

2020-12-31 16:19:38

▲台北市長柯文哲27日表示，對於不想吃到萊豬的人，行政院的五大措施無法達到目標。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲今（31）天上午仍舊宣布，跨年晚會照常舉辦不改線上直播，引發各界關注。（示意圖／台北市政府提供）
新冠肺炎疫情於世界各國延燒，英國變種病毒近日在隨著包機入侵台灣，各個縣市政府隨即紛紛宣佈取消跨年活動，不過，台北市長柯文哲今（31）天上午仍舊宣布，跨年晚會照常舉辦不改線上直播。對此，前國民黨立委陳學聖也揭露「背後佈局」，並直呼「柯P賭開了！」
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台北市長柯文哲今（31日）早宣布，北市跨年照常舉辦，將管制區人數由8萬人下修至4萬人。副市長黃珊珊也聲稱，昨日晚間有見過衛福部長陳時中，確認目前並沒有社區感染的風險。
▲陳學聖分析此次柯文哲決定台北市照辦跨年的背後佈局。（圖／翻攝陳學聖臉書）
▲陳學聖分析此次柯文哲決定台北市照辦跨年的背後佈局。（圖／翻攝陳學聖臉書）
針對此事，陳學聖也在臉書表示，「柯P賭開了！什麼時候跨年活動辦不辦，竟然變成和颱風假放不放，非常像。賭對了，就是神，錯了，就打趴成狗，賴清德很有經驗」。

陳學聖也推估這次決定的背後佈局，「今年跨年活動在倒數時刻，一個縣市接著一個縣市，幾乎全面停辦或改線上直播，現台北成了全國矚目焦點，柯P再度站上浪頭高峰。特別是柯P民調已經有一段時間很疲軟，看起來好像未來已經不太有什麼機會，但這次他卻來賭最大的，如果成功，晚會平安順利過關，我敢保證柯P聲望一定又會拉起一波高峰，因為他宣示了他作為領導者，有異於常人的魄力和視野」。

陳學聖也認為，「相信柯P自己也知道這佈局，所以他說的『晚會考慮了12小時』才決定辦，還講了一堆理由來舖陳。真的不要被他催眠了，他想的並不是晚會，而是更長遠的未來。並且清楚理解，當愈來愈多縣市愈不辦跨年晚會時，就是柯P的機會到來了！」（編輯：潘毅）
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