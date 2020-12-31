柯文哲為何照辦跨年？陳學聖爆「背後佈局」：他賭開了

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針對此事，陳學聖也在臉書表示，「柯P賭開了！什麼時候跨年活動辦不辦，竟然變成和颱風假放不放，非常像。賭對了，就是神，錯了，就打趴成狗，賴清德很有經驗」。
陳學聖也推估這次決定的背後佈局，「今年跨年活動在倒數時刻，一個縣市接著一個縣市，幾乎全面停辦或改線上直播，現台北成了全國矚目焦點，柯P再度站上浪頭高峰。特別是柯P民調已經有一段時間很疲軟，看起來好像未來已經不太有什麼機會，但這次他卻來賭最大的，如果成功，晚會平安順利過關，我敢保證柯P聲望一定又會拉起一波高峰，因為他宣示了他作為領導者，有異於常人的魄力和視野」。
陳學聖也認為，「相信柯P自己也知道這佈局，所以他說的『晚會考慮了12小時』才決定辦，還講了一堆理由來舖陳。真的不要被他催眠了，他想的並不是晚會，而是更長遠的未來。並且清楚理解，當愈來愈多縣市愈不辦跨年晚會時，就是柯P的機會到來了！」（編輯：潘毅）
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