2020年10大頭條出爐！小鬼離世最震撼

我是廣告 請繼續往下閱讀
第十名：恆述法師欠高利貸3千萬 0.14%
恆述法師為江姓女信徒做保，積欠高利貸錢莊3千萬元，怒告江女詐欺，這中間還冒出匿名神豪斗內恆述法師100萬美元（約台幣2800萬元），但是仍填不滿恆述法師財坑，而她也因此和弟弟張菲、費玉清決裂，至今沒有聯絡。
第八名：小嫻金剛認愛甜蜜蜜 0.36%（與「丁小芹賣假包淪階下囚」並列）
小嫻2017年結束和何守正5年婚姻，5月前往墾丁體驗打工換宿，而金剛則是因為和梁云菲分手，4月到墾丁衝浪療傷，兩人都愛往海邊跑，加上衝浪教練是同一人，一拍即合的小嫻、金剛爆出愛苗，小嫻也正式入籍恆春，被當地居民捕獲她在夜市擺攤，男友金剛寸步不離。
第八名：丁小芹賣假包淪階下囚 0.36%（與「小嫻金剛認愛甜蜜蜜」並列）
藝人丁小芹因為販賣假名牌包，造成12人受害、獲利超過17萬元，被判決2年6個月，12月到新北地檢署報到入監，從時尚教主慘淪階下囚。因為買到假包和她翻臉的昔日閨密Makiyo說：「我覺得她不適合做生意，我跟她有一陣子是好朋友，心是滿痛的。」也祝福丁小芹靠宗教得到救贖。
第七名：澎恰恰欠債2.4億破產 0.5%
澎恰恰電影、文創事業失利，欠下高利貸2.4億元，他在破產記者會上透露曾有輕生念頭，半夜傳訊許效舜：「如果在哪裡找到我，就草草了事，家中老小就幫我照顧一下。」對方鼓勵他出來面對，澎恰恰努力還債後仍剩1.2億元債務得打拚，什麼工作都願意接，在網路節目、賣海鮮直播平台都能看到他的身影。
第六名：羅霈穎猝死家中 4.33%
資深藝人羅霈穎（羅璧玲）獨居多年，意外被發現陳屍八德路工作室，當時她身上已經出現屍斑，明顯死亡多時，生前可能因服用多種藥物意外致死。羅霈穎性格大砲，曾和利菁結怨，逝世後留下4億房產，由高齡94歲的羅媽媽繼承，圈內好友于美人、Makiyo為她操辦後事。
第五名：周揚青爆小豬玩多人運動 4.83%
羅志祥和大陸網紅周揚青交往9年，今年4月女方發出毀滅性分手信，控訴小豬：「你和旗下的女藝人、化妝師，都有長期不正當男女關係」、「你和你兄弟們經常舉行正常人都無法想像的多人運動」，意外扯出愷樂地下情，羅志祥一連遭《極限挑戰6》、《創造營2020》除名，回台灣後神隱至今。
第四名：館長健身房門口遭開兩槍 6.18%
「館長」陳之漢在旗下健身房林口館遭到槍擊，送醫後撿回一命，嫌犯劉男稱不滿館長在直播中控他性騷擾，害他被館粉肉搜，才對館長近距離開槍報復，不過另有內幕指出，館長因為搶攻海鮮網購市場、健身房插旗台中，在在擋人財路，遭黑道花200萬買凶槍刑。
第三名：劉真心臟病逝世 10.72%
「國標女王」劉真心臟主動脈狹窄置換瓣膜手術失敗，等不到換心的她在3月22日離開人世，留下老公辛龍、4歲女兒霓霓。辛龍6年前砸百萬在夏威夷迎娶劉真，婚後辛龍又中了1.2億樂透，夫妻倆每個月22日固定過專屬節日「雙雙節」，童話婚姻令人稱羨，不料劉真就在22日逝世，讓辛龍至今走不出打擊。
第二名：中天新聞關台 14.35%
中天新聞52台遭NCC以7：0票數，一致通過不予換照，開播26年的老頻道在12月正式關台，當家節目《文茜的世界周報》跳槽TVBS播出，盧秀芳、王又正等主播則轉戰YouTube頻道，大破200萬訂閱人數，中天新聞轉戰網路後「綜藝化」的播報方式引起熱議，主播鄭亦真播新聞吃漢堡、劉盈秀跳螃蟹舞、記者李易璇Cosplay禰豆子都登上版面。
第一名：小鬼英年早逝不幸離世 58.24%
36歲「小鬼」黃鴻升在浴室滑倒重創頭部，被父親發現倒臥家中猝逝，留下交往1年的女友峮峮，小鬼身兼主持人、演員、歌手多職，在演藝圈擁有好人緣，「華岡幫」楊丞琳、許瑋甯、《綜藝玩很大》吳宗憲、KID都難忍悲訊，與小鬼決裂的羅志祥深夜低調前往靈堂，完成最後破冰。
完整民調點此
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995