截毒於關口　警政署保3總隊查獲貨櫃走私毒品案

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警政署保3總隊副總隊長莊勝雄表示，該總隊第2大隊經分析毒品大數據資料庫，研判有毒品犯罪集團欲利用海運貨櫃，跨境走私毒品來台，乃由大隊長許志雄轉報總隊長李漢卿，隨即指示全力偵辦，經報請橋頭地方檢察署，由檢察長洪信旭指示主任檢察官李廷輝、檢察官楊翊妘指揮，並與刑事警察局偵查第8大隊、高雄市警仁武分局、航空警察局高雄分局、財政部關務署高雄關等單位共組專案小組積極偵辦。
經專案小組分析清查，認為自巴基斯坦出口以申報岩鹽名義之2只海運貨櫃嫌疑重大，於12月4日會同關務署高雄關人員，到高雄港108號碼頭開櫃查驗，查獲貨櫃內夾藏22大包第3級毒品愷他命，毛重185公斤。
專案小組人員並於12月11日持橋頭地檢署拘票，到高雄市仁武區仁林路280巷倉庫查獲第4級毒品先驅原料3級丁氧羰基去甲基愷他命毛重950公斤，乃將涉案的洪姓等5名男子依違反毒品危害防制條例，移送橋頭地檢署偵辦。
專案小組並根據情報分析，研判另有毒品犯罪集團意圖在泰國境內倉庫分裝毒品，伺機走私來台，經透過警政署刑事警察局駐泰國警察聯絡官協助聯繫泰國警方，於12月15日晚間進行查緝，在泰國境內倉庫查獲第3級毒品愷他命毛重208公斤及1名泰國籍女性犯嫌，並循線在犯嫌住處查獲第1級毒品海洛因毛重228公斤，終將此一跨國毒品走私案偵破，截毒於關口，並拒毒於境外，以維護國人健康。
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