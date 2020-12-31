NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

巷仔內／跨年不停辦　柯文哲該不該罵？

記者張志康/特稿

2020-12-31 16:45:03｜2020-12-31 17:00:01

▲台北市長柯文哲宣布跨年晚會維持照常舉辦。資料照。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲宣布跨年晚會照常舉辦，到底該不該罵？（資料照／台北市政府提供）
由於英國發現了新冠肺炎突變病毒，原本就已經緊繃的全球疫情，再度升溫。在台灣，也因為發現感染突變病毒的境外移入確診病例，讓不少國人重新拾起對新冠肺炎的惶恐與擔憂。今日上午，不少原訂舉行跨年活動的縣市，紛紛宣布將活動改為線上直播，惟有台北市宣布不停辦，引起不少民眾的議論。那麼，做出這個決定的台北市長柯文哲，到底該不該罵？
我是廣告 請繼續往下閱讀
今（31）日上午，台北市長柯文哲宣布「經過一個晚上收集資料，今早晨會各部門的熱烈論辯，我們秉持理性科學的態度決定：今年，臺北市續辦跨年！」柯就被各方網友罵成了豬頭。
為什麼台灣人一邊對於台灣防疫的成就感到自豪，一邊還要大罵台北市政府決定不停辦跨年晚會？

開宗明義的問題是：「台灣的疫情有沒有升溫？」雖說中央政府自12月1日起，實施「秋冬防疫專案」，但實際上，這個防疫專案更像是針對全球的第二波、第三波病毒流行而為之的「預防舉措」，或說「提前布署」。

實際上，如果從中央流行疫情指揮中心所公布的案例來看，台灣社會除12月23日公布的案771，打破了台灣連續253天零本土的紀錄外，就是發現有境外移入的突變病毒確診個案。相較於今年9月、10月，台灣的疫情真的有變得更嚴重嗎？

今天下午衛福部長陳時中表示，他向台北市副市長黃珊珊表示：「社區（疫情）的疑慮增高了，但沒有證據顯示社區的風險增高。」換言之，只要台北市政府在先前指揮中心公布的原則下舉辦活動，都是被允許的。

那麼，回過頭來，不少網友在柯文哲的臉書上痛斥：「不要毁了防疫成果！」「台北市不該成為防疫破口」又是為什麼？

套用美國小說家湯姆‧克蘭西的書名，這些痛斥，包括了多個縣市宣布活動改直播的決定，都是「恐懼的總和」。簡單說，就是因為對未來的無知、對疫情、以及可能潛藏台灣社會裡無症狀感染者的恐懼。才導致有了這樣的呼喊聲浪出現。

所以，我們從頭來看，現今的台灣，與7月分實施「安心旅遊專案」時，疫情有沒有什麼變化？最大的差別是台灣出現了一個被視為是「個案」的本土確診病例。而且到目前為止，包括疫調在內，都沒有擴大的現象。因此陳時中今天才會說「疑慮增高，但沒有證據顯示風險增加。」

所以，當台北市政府將活動管制人數由原本的8萬人降為4萬人，並嚴格執行指揮中心規定的群聚活動原則。又為何應該被指責是「製造防疫破口」？
當然，台灣一直是個自詡為民主的社會，每個人都有批評公共事務的權力。只不過，或許也該捫心自問：這樣的指責，是基於理性的評估，抑或是「恐懼的總和」？
關鍵字

NOW民調中心

疫情爆發後您的工作有被影響嗎？

疫情爆發後您的工作有被影響嗎？

繼續作答
美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

繼續作答
老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀