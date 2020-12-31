巷仔內／跨年不停辦　柯文哲該不該罵？

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為什麼台灣人一邊對於台灣防疫的成就感到自豪，一邊還要大罵台北市政府決定不停辦跨年晚會？
開宗明義的問題是：「台灣的疫情有沒有升溫？」雖說中央政府自12月1日起，實施「秋冬防疫專案」，但實際上，這個防疫專案更像是針對全球的第二波、第三波病毒流行而為之的「預防舉措」，或說「提前布署」。
實際上，如果從中央流行疫情指揮中心所公布的案例來看，台灣社會除12月23日公布的案771，打破了台灣連續253天零本土的紀錄外，就是發現有境外移入的突變病毒確診個案。相較於今年9月、10月，台灣的疫情真的有變得更嚴重嗎？
今天下午衛福部長陳時中表示，他向台北市副市長黃珊珊表示：「社區（疫情）的疑慮增高了，但沒有證據顯示社區的風險增高。」換言之，只要台北市政府在先前指揮中心公布的原則下舉辦活動，都是被允許的。
那麼，回過頭來，不少網友在柯文哲的臉書上痛斥：「不要毁了防疫成果！」「台北市不該成為防疫破口」又是為什麼？
套用美國小說家湯姆‧克蘭西的書名，這些痛斥，包括了多個縣市宣布活動改直播的決定，都是「恐懼的總和」。簡單說，就是因為對未來的無知、對疫情、以及可能潛藏台灣社會裡無症狀感染者的恐懼。才導致有了這樣的呼喊聲浪出現。
所以，我們從頭來看，現今的台灣，與7月分實施「安心旅遊專案」時，疫情有沒有什麼變化？最大的差別是台灣出現了一個被視為是「個案」的本土確診病例。而且到目前為止，包括疫調在內，都沒有擴大的現象。因此陳時中今天才會說「疑慮增高，但沒有證據顯示風險增加。」
所以，當台北市政府將活動管制人數由原本的8萬人降為4萬人，並嚴格執行指揮中心規定的群聚活動原則。又為何應該被指責是「製造防疫破口」？
當然，台灣一直是個自詡為民主的社會，每個人都有批評公共事務的權力。只不過，或許也該捫心自問：這樣的指責，是基於理性的評估，抑或是「恐懼的總和」？