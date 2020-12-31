失去小鬼！峮峮認了年尾煎熬痛苦　期許「打從心底開心」

小鬼（黃鴻升）9月16日於家中驟逝，讓女友峮峮相當難受，今（31）日是2020年的最後一天，儘管她已逐漸重回生活軌道，也接下不少工作。峮峮今天發出長文回顧2020，儘管摯愛的離世讓她留下難以抹滅的傷痛，但2020也有讓她備感幸福快樂的時分，同時期盼在未來的日子裡，有天能真正振作起來。

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峮峮曬出自己燦笑的照片，感性寫下：「年尾的那些悲傷、痛苦和煎熬，差點讓我忘了其實我有3分之2的時間，都過得非常幸福快樂」，透露每一年的新願望都是希望自己能善良且保有赤子之心，而這次也希望自己打從心底真正開心的那一天，能夠早點到來，文末也不忘呼籲大家要好好防疫，一同健康的迎接2021年。

貼文曝光後，引來不少粉絲替峮峮打氣，事實上，她日前與KID搭檔代班主持節目時，對方問她：「是不是要給自己一個勇氣？我覺得在這麼大的壓力之下，坦白講，真的很難交男朋友。」峮峮也和KID約定，5年後的自己可以更勇敢。（編輯：侯家瑜）

▲峮峮期盼自己真正能振作的一天，可以趕緊到來。（圖／峮峮IG）