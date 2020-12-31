中國「國產疫苗」獲批上市　內部狂喊：領導先打我才打！

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中國媒體報導，至12月22日全世界僅有輝瑞（Pfizer）和德國生物科技BioNTech、中國國藥集團中國生物技術股份有限公司的疫苗。中國國產疫苗預計將在明年產能可達10億劑，目前已在10個國家和地區開展三期臨床試驗，近6萬人入組試驗。
《美國之音》報導，網路上近日流傳一段視頻，引發輿論關注。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏教授12月22日在一次會議上，就當局針對接種國產新冠病毒疫苗進行層層動員和測試摸底，很多醫務人員拒絕接種的情況發表了個人看法。張文宏表示，「你有10%接種也好、20%接種也好，其實我們都不著急的」可見施打疫苗不是現在急需的政策，同時張文宏還認為，現在要打是領導幹部要先打。
報導指出，過去中國有許多疫苗意外，最常見的是嬰兒接種疫苗後不幸夭折，2010年3月17日山西省有近百名兒童在接種疫苗後死亡或因此殘疾，導致民眾普遍不信任疫苗、不敢率先接種，老百姓們將疫苗稱為「毒疫苗」。
原中國青年報冰點雜志編輯李大同也同意張文宏的見解，正常來說疫苗需要一、二、三期的實驗，但中國疫苗資訊不夠透明，只有等到領導們都打完了，才可以打（疫苗）。而且，要看是省級領導還是中央領導，只要領導敢打，老百姓就敢打。
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