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中國「國產疫苗」獲批上市　內部狂喊：領導先打我才打！

國際中心林孝萱/綜合報導

2020-12-31 16:53:49

中國疫苗/China/國藥集團/滅活疫苗/新冠疫苗
▲中國國務院12月31日宣布批准國藥集團研發的新冠疫苗（滅活疫苗）上市。（圖／美聯社／達志影像）
由中國國務院主管的「國藥集團」（Sinopharm）昨（29）日公布研發的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗實驗數據，指接種者可形成79.34%的保護力；國家藥監局也宣布批准國藥集團中國生物北京公司新冠病毒滅活疫苗的註冊申請，有條件上市。但是中國內部卻傳出，感染科專家認為領導幹部要先打疫苗。
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由於先前有外國媒體報導，有中國企業外派人員離境前接種疫苗，卻仍然在外地感染病毒，引發外界對疫苗效力、品質的疑慮，國務院及國藥集團子公司近期公布相關數據，《美聯社》也在12月25日報導指出，目前沒有明顯理由懷疑中國疫苗無效，但值得注意中國疫苗過去的意外事件，且製藥公司並未公布「人體實驗」的最終結果，直接以緊急使用的方式在中國境內施打100多萬劑。
中國媒體報導，至12月22日全世界僅有輝瑞（Pfizer）和德國生物科技BioNTech、中國國藥集團中國生物技術股份有限公司的疫苗。中國國產疫苗預計將在明年產能可達10億劑，目前已在10個國家和地區開展三期臨床試驗，近6萬人入組試驗。

▲中國大陸新冠肺炎專家張文宏。（圖／翻攝微博）
▲中國大陸新冠肺炎專家張文宏。（圖／翻攝微博）
美國之音》報導，網路上近日流傳一段視頻，引發輿論關注。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏教授12月22日在一次會議上，就當局針對接種國產新冠病毒疫苗進行層層動員和測試摸底，很多醫務人員拒絕接種的情況發表了個人看法。張文宏表示，「你有10%接種也好、20%接種也好，其實我們都不著急的」可見施打疫苗不是現在急需的政策，同時張文宏還認為，現在要打是領導幹部要先打。

報導指出，過去中國有許多疫苗意外，最常見的是嬰兒接種疫苗後不幸夭折，2010年3月17日山西省有近百名兒童在接種疫苗後死亡或因此殘疾，導致民眾普遍不信任疫苗、不敢率先接種，老百姓們將疫苗稱為「毒疫苗」。

原中國青年報冰點雜志編輯李大同也同意張文宏的見解，正常來說疫苗需要一、二、三期的實驗，但中國疫苗資訊不夠透明，只有等到領導們都打完了，才可以打（疫苗）。而且，要看是省級領導還是中央領導，只要領導敢打，老百姓就敢打。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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