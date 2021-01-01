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新年新希望　賴品妤高喊：想恢復Cosplay！

記者劉育辰/綜合報導

2021-01-01 08:30:00

賴品妤
▲民進黨賴品妤在自己選區內的拱北殿Cos美少女戰士。（圖／賴品妤提供）
歷經兩個會期的磨練，賴品妤已經蛻去「菜鳥立委」的味道，多了份洗鍊，但仍保有她這個年紀的熱情與衝勁。問她新年有什麼新希望？賴品妤說，最想恢復Cosplay！因為常有人認為她是為了「維持立委專業形象」才不玩Cos，但她想證明兩者非但無關，甚至還能把專業與Cosplay融合、取得雙贏。
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2020年在疫情衝擊下，所有人的生活步調都被打亂、許多計畫也無法實現。雖然在第二波疫情來勢洶洶的情況下，不知道「明年是否會更好」但還是要有一些新年新計畫。《NOWnews今日新聞》記者特別找了立法院聲量前段班的賴品妤，問問她有什麼新年新希望。
聽到這個問題，賴品妤不加思索地說：「最想恢復Cosplay！」她解釋道，自己是新任立委，在這一年間，有很多事情要摸索，除了立法院的立法工作外，選區也需要一一拜訪、做建設規劃，真的非常忙碌。

▲過去賴品妤擔任Coser吸粉無數。（圖／賴品妤提供）
▲過去賴品妤擔任Coser吸粉無數。（圖／賴品妤提供）
選後至今，她只Cos了兩次，一次是選後還沒就任、一次是接受外媒訪問。賴品妤表示，自己早期也不是個產量很多的Coser，直到後來有在出周邊產品，產出才提升，一個月至少會有一次到兩次的拍攝。

談到當立委後還要不要Cosplay？賴品妤坦言自己曾有段時間也很苦惱，撇除被說不務正業外，她更介意的是被說「為了想保持立委專業形象」、「想裝大人」所以不Cos，但對她而言這兩件事並沒有關聯，不Cos全因為今年真的太忙，賴品妤還反擊說：「難道Cos會讓智商下降？」

正因為如此，賴品妤希望能維持產出，甚至規劃將Cos與她立委的工作結合，或是找來職業Coser向民眾介紹這份工作的內容。

▲賴品妤過去擔任Coser，後期的產能相當高，但在擔任立委後僅有2次。（圖／賴品妤提供）
▲賴品妤過去擔任Coser，後期的產能相當高，但在擔任立委後僅有2次。（圖／賴品妤提供）
▲賴品妤過去的Cosplay作品。（圖／賴品妤提供）
▲賴品妤過去的Cosplay作品。（圖／賴品妤提供）
▲賴品妤過去的Cosplay作品。（圖／賴品妤提供）
▲賴品妤過去的Cosplay作品。（圖／賴品妤提供）
▲賴品妤過去的Cosplay作品。（圖／賴品妤提供）
▲賴品妤過去的Cosplay作品。（圖／賴品妤提供）
賴品妤指出，台灣的IP（Intellectual Property、智慧財產權）能量其實不錯，在國外參展時有不少廠商都直接簽約拿下授權，但在台灣本土推動的過程中卻面臨到許多基礎性的難題。ACG（動漫遊戲產業）在台灣每年有數百億的產值；以2017年為例。全年產值為676.64億，其中漫畫業者整體營收佔48.69億 ，國產漫畫消費只有6％。

賴品妤表示，可以理解廠商站在在營利的立場，自然會選擇知名的IP，自然對台灣本土部有名的IP沒信心，不過山不轉路轉，私人企業的路不好走，或許可以從公部門開始推廣。像先前故宮與Hello Kitty聯名，推出了許多系列商品，雖然很好，但身為關注台灣動漫產業的立委，更希望故宮能與本土IP合作。對此，賴品妤在質詢故宮院長吳密察時也曾提出這樣的建議，當時她希望本土IP跟故宮的合作能提升到一成，吳密察不但接受了這樣的建議，也主動表示會提升到兩成。
除了立院，賴品妤說明年也會緊盯選區建設。包含民生汐止線的工程進度、瑞芳區台車的復駛、62快速道路延伸等等問題，她也會持續關注。
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