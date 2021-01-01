新年新希望　賴品妤高喊：想恢復Cosplay！

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聽到這個問題，賴品妤不加思索地說：「最想恢復Cosplay！」她解釋道，自己是新任立委，在這一年間，有很多事情要摸索，除了立法院的立法工作外，選區也需要一一拜訪、做建設規劃，真的非常忙碌。
選後至今，她只Cos了兩次，一次是選後還沒就任、一次是接受外媒訪問。賴品妤表示，自己早期也不是個產量很多的Coser，直到後來有在出周邊產品，產出才提升，一個月至少會有一次到兩次的拍攝。
談到當立委後還要不要Cosplay？賴品妤坦言自己曾有段時間也很苦惱，撇除被說不務正業外，她更介意的是被說「為了想保持立委專業形象」、「想裝大人」所以不Cos，但對她而言這兩件事並沒有關聯，不Cos全因為今年真的太忙，賴品妤還反擊說：「難道Cos會讓智商下降？」
正因為如此，賴品妤希望能維持產出，甚至規劃將Cos與她立委的工作結合，或是找來職業Coser向民眾介紹這份工作的內容。
賴品妤指出，台灣的IP（Intellectual Property、智慧財產權）能量其實不錯，在國外參展時有不少廠商都直接簽約拿下授權，但在台灣本土推動的過程中卻面臨到許多基礎性的難題。ACG（動漫遊戲產業）在台灣每年有數百億的產值；以2017年為例。全年產值為676.64億，其中漫畫業者整體營收佔48.69億 ，國產漫畫消費只有6％。
賴品妤表示，可以理解廠商站在在營利的立場，自然會選擇知名的IP，自然對台灣本土部有名的IP沒信心，不過山不轉路轉，私人企業的路不好走，或許可以從公部門開始推廣。像先前故宮與Hello Kitty聯名，推出了許多系列商品，雖然很好，但身為關注台灣動漫產業的立委，更希望故宮能與本土IP合作。對此，賴品妤在質詢故宮院長吳密察時也曾提出這樣的建議，當時她希望本土IP跟故宮的合作能提升到一成，吳密察不但接受了這樣的建議，也主動表示會提升到兩成。
除了立院，賴品妤說明年也會緊盯選區建設。包含民生汐止線的工程進度、瑞芳區台車的復駛、62快速道路延伸等等問題，她也會持續關注。