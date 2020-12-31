蔡英文聯名小學課本的逆襲 推出2021賀年圖！
記者劉育辰/綜合報導
2020-12-31 17:51:06
2020年已到尾聲，總統蔡英文今（31）日在社群平台發布與插畫家「小學課本的逆襲」聯名之2021年跨年賀圖，以圖文方式呈現在家與毛小孩溫暖跨年的創意方式。蔡英文也貼文中提醒民眾，若需要外出，也務必遵守防疫相關規定，記得勤洗手、戴口罩。
民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，今年有許多縣市的跨年活動都改為線上直播，這次蔡英文透過與圖文作家聯名，呈現在家安心跨年也是一種不錯的選擇。本次蔡英文與「小學課本的逆襲」聯名，分為上下兩部分，上圖將家中五位毛小孩想想、阿才、Bella、Bunny和Maru巧妙排成「2020」字樣，下圖再由Ｑ版小英舉起想想改排為「2021」字樣，其中貓咪被抱起而伸長的樣貌，源自網路流行梗「無限延伸的貓咪」。除此之外，「小學課本的逆襲」今日同時也在其社群平台貼出「總統的跨年與我的跨年對照」，與總統版本相同，以可愛插畫方式呈現。范綱皓補充，蔡英文在2020年底連續兩次聯名圖文作家發表賀圖，除了表示總統對台灣圖文創作者創意的一貫肯定，也盼在新的一年，能繼續走出同溫層，祝福大家都有個溫暖的2021年。