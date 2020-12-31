不畏疫情、敵情雙重威脅！海軍推守衛海疆元旦形象影片

在2020年的最後一天，海軍艦隊指揮部今（31）日在「中華民國海軍艦隊」臉書粉絲專頁推出「藍白圖騰」艦隊之歌元旦形象影片，透過影片強調新的一年將不畏疫情、敵情雙重威脅，

仍持續守護美麗家園，屏障海疆。

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「藍白圖騰」影片以簡單明瞭的詞句，搭配壯闊高亢的曲風，以及艦隊年度演訓與巡弋畫面，譜出海軍健兒志在四海的瀟灑英姿，展現艦隊官兵在今年同時面對「敵情」與「疫情」雙重威脅下，仍堅守崗位，不畏艱難，衝破逆浪，攜手向前航之精神。

海軍艦隊指揮部指出，歌詞中巧妙地以「地平線的風」，代表家人對子女的思念；而「天空星辰」則是將日夜時序、捍衛海疆的意境緊密結合在一起，以簡單的歌詞表達每位官兵帶著家人的祝福與堅定的信念，戮力捍衛海疆，在面對困境時，衝破逆浪向前航，永不畏懼地完成每次神聖的任務。

海軍艦隊指揮部表示，在2020年的最後一天，以自創歌曲與演訓畫面回顧，除獻給每位為海疆安全默默付出的官兵外，更是對國人最真誠的保證，在新的一年，將繼續屏障藍色海疆，守護我們美麗的家園，讓藍白圖騰光芒閃耀。