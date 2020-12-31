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中國疫苗開放「台胞」施打　陸委會：勿把台灣人當試驗品

國際中心林孝萱/綜合報導

2020-12-31 18:04:51

▲陸委會副主委邱垂正。（圖／記者呂炯昌攝.2020.12.03）
▲陸委會副主委邱垂正今日（12月31日）回應大陸國台辦「優先安排台胞施打疫苗」一事，呼籲國人審慎思考必要性。（圖／記者呂炯昌攝.2020.12.03）
中國大陸國台辦發言朱鳳蓮30日在記者會上表示，將會優先對感染風險比較高的人群提供新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗，而這些優先安排人群包括「台灣同胞」。對此，陸委會今（31）日回應，在陸台灣人應審慎考量現階段施打的必要性，同時呼籲陸方勿以將防疫事務與政治掛勾，不要將台灣人視為「疫苗試驗品」。
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中國《新浪新聞》報導稱，國藥集團研製的疫苗是唯二獲得部分國家的批准、緊急使用權的新冠疫苗，中國國務院也在今（31）日批准上市。陸委會指出，疫苗從研製到接種都是高度專業的過程，必須以嚴謹的科學程序進行以確保疫苗安全，然而中國大陸製的疫苗缺乏一至三期的人體試驗資料。
台灣方面，指揮中心持續密切關注國際間接種疫苗的情況，並已在日前宣布國內接種疫苗的時程、對象、順序等相關事宜，讓國人充分了解。

邱垂正指出，中國自製的疫苗都尚處於「臨床試驗階段」，或提交主管機關上市的許可過程，國際專業機機構尚未提出認可，其安全性、有效性都不夠明確。陸委會出於保障民眾健康考量，提醒在陸台人，應注意中國大陸疫苗風險的資訊，審慎考量現階段施打的必要性。

對於國台辦喊話「台胞」施打疫苗一事，陸委會呼籲陸方勿再以不專業的態度，將防疫事務以政治宣傳掛鉤，藉故批評台灣，各界及台灣民眾都不會接受大陸這樣別有用心的說詞，也請陸方不要將台灣人民視為疫苗的試驗品。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國務院今日（12月31日）批准國藥集團研製的「新冠滅活疫苗」上市。（圖／美聯社／達志影像）
另一方面，台灣疫情指揮中心宣布對入境管制，陸籍人士若有居留證配偶及未成年子女專案需求者可來台，但陸生擔憂自己只有「入台證」可能難以來台。邱垂正回應，政府未曾改變歡迎陸生來台的立場，但由於近期國際疫情升溫，為保護國內防疫安全、確保全體國人的健康安全，指揮中心宣布明年起限縮非本國籍人士入境。

有關陸生入境的問題，陸委會表示，目前延續教育部的政策，沒有「卡陸生」的情形，同時教育部已經對外表示會配合指揮中心邊境管理的措施，將重新檢視規劃學生入境相關的防疫作業。

於2021年的最後一天，陸委會表示，2020年對台灣、全世界都充滿了挑戰與考驗，台灣在今年順利完成總統大選，民眾全力配合各項政策保護家園，政府也致力於參與國際防疫合作，未來將會堅守立場更捍衛台灣的自由民主。未來，魯煒會將會持續關注情勢的變化，盡最大的努力，維護兩岸和平。陸委會希望新的一年，對岸放棄強加於人的政治框架，對兩岸議題理性思考。蔡英文總統提出的「和平、對等、民主對話」的兩岸互動關鍵是雙方共謀探討和平相處之道。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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