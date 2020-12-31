霸王寒流發威　慈濟志工助新住民修換屋瓦

天寒地凍！慈濟志工有人爬上屋頂，有人在下面，以接龍方式將屋瓦搬運上屋頂和專業師傅一起鋪屋瓦，讓員林市新住民小璇(化名)在寒流中在也不會有冷風灌進屋入，員林市長游振雄說，有慈濟志工幫忙為苦難人家來修繕不堪居住的房屋，真正讚！」

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▲近50位慈濟志工不畏低溫寒冷，與慈濟營建處進行屋瓦淘汰換新的工程。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 31）

× ▲近50位慈濟志工不畏低溫寒冷，與慈濟營建處進行屋瓦淘汰換新的工程。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 31）

越南新住民小璇原本與從事油漆工的先生過著幸福的生活，6年前，先生在一次工作意外，傷及腦神經，二名幼女嗷嗷待哺，次女還是唐氏寶寶，小璇頓時感到茫然無所措。慈濟志工獲報後開始陪伴小璇走過人生幽谷。

▲慈濟志工以接龍方式將屋瓦搬運上屋頂和專業師傅一起鋪屋瓦。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 31）

× ▲慈濟志工以接龍方式將屋瓦搬運上屋頂和專業師傅一起鋪屋瓦。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 31）

只是，小璇的先生一直未有起色，生活無法自理，不認得小璇，小璇只得接受事實，日子再苦也要堅持下去。先生養護機構費用、小孩的教育費與生活費，她知道不可全靠社會資源，自己在素食自助餐工作，加上慈濟每月的補助金，讓小璇一家生活逐漸平穩。

慈濟志工張麗君說 小璇家屋瓦破損、老舊廁所又設置於離住家有段距離，路面高低落差大，生活極為不便，慈濟志工也結合社工、營建單位多次研討及探勘現修繕需求，於12月30日、31日修繕屋瓦。

▲里長林張阿賞輕輕地摟著小璇，將溫度分享給小璇，鼓勵著小璇邁向新的家。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 31）

× ▲里長林張阿賞輕輕地摟著小璇，將溫度分享給小璇，鼓勵著小璇邁向新的家。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 31）

儘管這兩天遇強烈冷氣團來襲，近50位慈濟志工不畏低溫寒冷，與慈濟營建處進行屋瓦淘汰換新的工程。手聯手、肩並肩，將一片一片破損屋瓦拆卸下來，同心合力搬卸，再換上全新屋瓦，共同的心願是給小璇一家有一個安全居住環境。

員林市代表吳正彥與里長林張阿賞除了協助小璇申請低收入戶，修繕時也到場關心，協助舊屋瓦及廢棄物清理。更讚嘆慈濟志工，於強烈冷氣團來襲仍有這麼多人來，而且工作中井然有序。

▲天寒地凍！慈濟志工有人爬上屋頂鋪屋瓦，讓員林市新住民小璇(化名)在寒流中在也不會有冷風灌進屋入。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 31）

× ▲天寒地凍！慈濟志工有人爬上屋頂鋪屋瓦，讓員林市新住民小璇(化名)在寒流中在也不會有冷風灌進屋入。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 31）

林張阿賞輕輕地摟著小璇，將溫度分享給小璇，鼓勵著小璇邁向新的家，人生下半場更精彩。慈濟志工不畏低溫，同心合力搬卸，將新瓦換上，讓小璇一家有一個安全過年的新家。