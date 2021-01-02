影／俄羅斯美女去深山秘境度假！驚呼：好像阿凡達場景

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這次兩人千里迢迢來到「上帝的部落」，Lena一下車，部落景致映入眼簾，而部落建築大多由木頭、竹子製成令她感到相當驚奇。 初次的來訪的Lena在影片中介紹道，部落的人們仍然維持傳統生活方式，他們會將部落所有收入匯集起來，並把收入平均分給每個人。
兩人在部落餐廳填飽肚子後出發前往尋訪一棵2500年的神木。神木步道口到神木單趟約5.2公里，來回約需四小時，他們也建議民眾盡量早點來，以免摸黑。他們提到，10月到11月可以來賞楓樹，2月到3月則是櫻花季。當兩人行經一座木製橋樑，Lena不住驚呼，「部落的人就地取材製作木橋真的很酷，這點子很棒。而且可以看到他們非常用心建造、並管理整個地方。」
兩人走著走著，驚見路旁有一座擁有「最美風景」的露天廁所，Lena開玩笑地說，「我家裡也想有一個。」 後來經過一個地方，路旁一棵倒下的大樹散發濃郁的香氣，讓Lena停下腳步，大口深呼吸，感受大自然的氣味。「這棵樹散發很香的木頭和大地味。」Lena說道。
走了兩個小時終於看到神木，一棵碩大的巨木矗立眼前讓Lena驚呼：「就像阿凡達裡的生命之樹！」欣賞完巨木之美後，兩人返回登山口，帶著充實的心靈滿載而歸。
原影片連結
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