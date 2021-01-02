讓美國警覺的中國大陸潛艇部隊　是如何崛起的？

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據前駐俄羅斯資深外交官姜書益在台北論壇發表的《談俄羅斯與中國潛艇之建造和發展》內容指出，中共潛艇的發展起源於1954年6月，當時解放軍海軍首次把五星旗懸掛在2艘蘇聯援贈的潛艇上，正式宣布中國潛艇部隊成立。
這2艘分別被命名為「新中國11」、「新中國12」，這是蘇聯於1943年二戰時所建造的傳統柴電潛艇，基於蘇中同盟友好關係，贈給北京。後來，蘇聯太平洋艦隊陸續把幾艘舊潛艇移交給中共海軍。最重要的是1954年，當年蘇聯把「613計畫」柴電潛艇的平面設計圖和建造技術正式移交給中共海軍。
五年後的1959年，蘇聯又把「633 計畫」潛艇的平面設計圖和建造技術交給北京，終於讓中共獲得潛艇建造的全部技術。在1960年代，北京自行建造完成 100 多艘潛艇，使得中共擁有的潛艇數量僅次於蘇聯、美國，居世界第三。
北京政權還想更上一層樓，希望能晉級「核子潛艇俱樂部」，毛澤東當時說「即便是花一萬年，我們也要造出核潛艇」，後來因為中俄雙方關係惡化，雙方的核潛艇技術沒有交流。
在1960年代，中共設定三個重要戰略目標，第一是建造自己的核潛艇，第二是發展自身的核武器，第三是發射自己打造的人造衛星「東方紅 1 號」，這就是所謂「兩彈一星」戰略目標。
當年中共培養出一批傑出的本國核子科學家和海軍潛艇工程人員，還有一些本國潛艇建造工廠，之後卻受創於文化大革命的政治風暴，當時許多科學家陸續受牽連和整肅，多達3,800 名海軍軍官被當道的年輕紅衛兵批鬥，連軍事「09 計畫」負責人黃旭華也被質疑為「外國特務」，下放到農村去養豬，直到中共總理周恩來出面相救，才倖免於難，重返崗位繼續研究核潛艇工作。
70年代由於蘇中關係持續惡化，北京無法從蘇聯取得核潛艇技術，只能謀求其他國家技術合作。在法國的協助下，中共核潛艇的建造終於獲得技術性突破。1967年在法國專家的協助下，北京在葫蘆島建造完成第一艘「長征 1 號」核潛艇，美國情報單位將它稱為「漢級」核潛艇。
從此開始，中共解放軍的潛艇便經常追蹤美國航空母艦。有時，美軍已經發現蹤影，但中共潛艇仍窮追不捨，其目的似乎在提醒美方不要輕率妄動，「中國大陸已今非昔比」。
2009年，中國大陸海軍完成一系列的潛艇發展，改變了亞太地區地緣政治格局和權力平衡，讓美日等國感受壓力。為了因應北京潛艇實力日益增強的挑戰，美國航母戰鬥群每天必須固定兩次在周邊海域搜索解放軍的潛艇行蹤，這是因為2006年10月在琉球海域上，美國「小鷹號」航母竟然進入一艘北京「宋級」傳統潛艇的魚雷射程範圍之內。
中國大陸海軍的水下實力迅速現代化，已使美國不敢小覷。根據「外交政策」的一篇專文分析，美國情報單位的五大任務，其中之一就是「緊盯中國海軍的最新發展」。