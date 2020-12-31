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劉品言自曝由牧師夫婦帶大　「沒血緣有愛就夠」

記者薛羽彤/綜合報導

2020-12-31 18:39:07

▲劉品言從小出身單親家庭，在媽媽及牧師夫婦陪伴下長大。（圖 / 三立提供）
▲劉品言從小出身單親家庭，在媽媽及牧師夫婦陪伴下長大。（圖 / 三立提供）

劉品言在新戲《未來媽媽》飾演女強人，講述女人生與不生議題，她自曝從小由媽媽養育，還有無血緣的牧師夫婦陪伴她長大，劉品言稱呼他們為阿公、阿嬤，在她的生命中他們就是家人，她認為，「家」的定義不一定是有血緣的人組成，「愛」才是建構家庭最重要的元素。

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▲劉品言與夏騰宏（左）在《未來媽媽》有許多對手戲。（圖
▲劉品言與夏騰宏（左）在《未來媽媽》有許多對手戲。（圖 / 三立提供）
越來越多經濟自主的女性，認為生養小孩不需要有另一半，劉品言認為擁有經濟自由的女人在面對不依靠男人、獨立生子的決定時，還有一個更重要的要素，就是「愛」，若當小孩問到「為什麼我沒有爸爸？」劉品言分享曾聽過一個很棒的回答：「你有爸爸，但我們沒有選擇生活在一起，我選擇跟你生活在一起，我覺得這是對我們最好的選擇。」直接明瞭與小孩溝通，不讓小孩在成長過程中有自我否定的陰影。
▲劉品言（右）認為現代女性不是不結婚，是還沒遇到對象。（圖
▲劉品言（右）認為現代女性不是不結婚，是還沒遇到適合對象。（圖 / 三立提供）
現今女性「可以不結婚，但要有小孩」的新觀念，劉品言認為女人「不是不想結婚，是還沒有遇到讓他們想結婚的人。」近年流行一個新名詞「喪偶式育兒」，意謂另一半無法共同負擔照顧小孩的責任，所有育兒的煩心勞累事都壓在其中一方身上，因此讓女人多了這層隱憂，進而在結婚生子上卻步，劉品言說一直以來女人都被傳統框架及刻板觀念束縛，讓女人無法看見更多的方向與選擇，但她相信隨著時代漸漸改變，之後會有不一樣的世界。
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