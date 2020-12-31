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桃園跨年晚會改線上直播　鄭文燦：還有機會抽大獎

記者李春台/桃園報導

2020-12-31 19:05:59

桃園跨年晚會排練
▲雖然桃園跨年晚會改為線上轉播，今天仍有多組藝人頂著刺骨寒風，陸續提早到場進行綵排。（圖／記者李春台攝, 2020.12.31）
國內接連出現英國變種病毒案例，桃園市政府昨晚緊急宣布今(31)日晚間的跨年晚會改採線上轉播方式舉行，雖然取消觀眾入場，但活動照常舉行市長鄭文燦下午前往高鐵站前廣場視察現場防疫措施時表示，因應國內防疫等級提升及寒流來襲，「2021桃樂園Wonderland」跨年晚會採無現場觀眾、線上直播方式舉行，同時取消現場摸彩活動及跨年煙火施放，但觀眾仍然可在家看直播call in進現場，有機會獲得電動機車等大獎。
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考量中央流行疫情指揮中心加嚴邊境管制措施，鄭文燦指出，他昨日與多位縣市首長一同商討後，達成晚會改為線上直播的共識，建議民眾在家透過年代MUCH、MOD壹電視綜合台、壹電視網路直播等管道同步收看。鄭文燦表示，目前晚會彩排及轉播車作業都已就緒，以無觀眾型態舉行跨年晚會，希望在迎接新年的同時將群聚感染風險降至最低。
頂著刺骨寒風，今天仍有多組藝人也陸續提早到場進行綵排，市府觀旅局長楊勝評表示，桃園跨年晚會邀請金鐘獎最佳主持人Sandy搭檔阿Ken主持，獨家邀請國師唐綺陽為觀眾解密2021星座運勢，並由搖滾天團動力火車、品冠、台語金曲歌王翁立友、最潮饒舌歌手高爾宣、饒舌才子J Sheon、饒舌新星Spark、搖滾女聲黃美珍、金曲氣質才女孫盛希、「最夯CP」陳零九與邱鋒澤以及活力四射的樂天女孩等輪番帶來精采演出，天生歌姬A-Lin擔綱倒數前壓軸演出，熱血搖滾天團八三夭樂團將為跨年晚會劃下完美句點。
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