桃園跨年晚會改線上直播 鄭文燦：還有機會抽大獎
記者李春台/桃園報導
2020-12-31 19:05:59
國內接連出現英國變種病毒案例，桃園市政府昨晚緊急宣布今(31)日晚間的跨年晚會改採線上轉播方式舉行，雖然取消觀眾入場，但活動照常舉行﹔市長鄭文燦下午前往高鐵站前廣場視察現場防疫措施時表示，因應國內防疫等級提升及寒流來襲，「2021桃樂園Wonderland」跨年晚會採無現場觀眾、線上直播方式舉行，同時取消現場摸彩活動及跨年煙火施放，但觀眾仍然可在家看直播call in進現場，有機會獲得電動機車等大獎。
考量中央流行疫情指揮中心加嚴邊境管制措施，鄭文燦指出，他昨日與多位縣市首長一同商討後，達成晚會改為線上直播的共識，建議民眾在家透過年代MUCH、MOD壹電視綜合台、壹電視網路直播等管道同步收看。鄭文燦表示，目前晚會彩排及轉播車作業都已就緒，以無觀眾型態舉行跨年晚會，希望在迎接新年的同時將群聚感染風險降至最低。頂著刺骨寒風，今天仍有多組藝人也陸續提早到場進行綵排，市府觀旅局長楊勝評表示，桃園跨年晚會邀請金鐘獎最佳主持人Sandy搭檔阿Ken主持，獨家邀請國師唐綺陽為觀眾解密2021星座運勢，並由搖滾天團動力火車、品冠、台語金曲歌王翁立友、最潮饒舌歌手高爾宣、饒舌才子J Sheon、饒舌新星Spark、搖滾女聲黃美珍、金曲氣質才女孫盛希、「最夯CP」陳零九與邱鋒澤以及活力四射的樂天女孩等輪番帶來精采演出，天生歌姬A-Lin擔綱倒數前壓軸演出，熱血搖滾天團八三夭樂團將為跨年晚會劃下完美句點。