健保費調漲 朝野立委：無奈但接受
記者劉育辰/綜合報導
2020-12-31 18:55:42
衛福部長陳時中今（31）日下午宣布健保費調漲，明年起平均每位投保者每月的健保費用將增加63元。對此，民進黨立委郭國文表示，站在健保可長可久的角度思考，可以理解調漲保費，但宣布的時間點太過突兀，對民眾來說是一個「沉重的新年禮物」；國民黨立委林為洲則表示無奈，但也尊重準備金不足必須調漲的決定。
陳時中今日宣布明年度健保費率調漲為5.17%，平均每位投保者每月保費將增加63元。對此，郭國文表示，站在健保永續經營的角度，可以理解必須調漲，漲幅也在可接受範圍。不過郭國文認為，陳時中日前雖然有預告調漲保費的計畫，但宣布的時間點有點突兀，對民眾來說是個「沉重的新年禮物」。郭國文也強調，調漲健保費是大事，行政團隊至少應該讓執政黨團先知道、大家討論一下，才好向外界說明。林為洲表示，根據法律規定，健保安全準備金不足就必須調漲，但在民眾薪資沒漲的情況下，健保調漲的決定仍令許多受薪階級感到無奈；民眾黨團總召賴香伶則認為，按公式調整健保費是勢在必行，但開源節流的部分仍未看到相關配套，尤其面對接下來第二波疫情，期盼看到政府尋找更多資源挹注，並針對醫療浪費的問題做出檢討，並提出具體措施。