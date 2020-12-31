台北跨年晚會照常開唱！現場人潮畫面曝光

因應新冠肺炎疫情升溫，台灣各縣市相繼宣布跨年活動取消或改採線上直播，而台北市則「逆風」宣布照常舉辦，但將總量管制人數降為4萬人，並採取實名制進場。今天晚間6點半，也準時開場，由歌后田馥甄開場，現場人潮畫面也曝光。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲台北市照常舉辦跨年晚會，現場人潮畫面曝光。（圖／NOWnews影像中心攝影）×▲台北市照常舉辦跨年晚會，現場人潮畫面曝光。（圖／NOWnews影像中心攝影）▲台北跨年晚會，也豎立標語要民眾保持社交距離。（圖／NOWnews影像中心攝影）×▲台北跨年晚會，也豎立標語要民眾保持社交距離。（圖／NOWnews影像中心攝影）北市照常舉辦《臺北最High新年城-2021跨年晚會》，從下午3時起開放進入管制區，截至下午5時，跨年晚會管制區內約已有1800人入場，由於管制區內不能飲食，所以估計將在晚上7時民眾用完餐後，將會有一波人潮湧入。▲由於管制區內不能飲食，所以估計將在晚上7時民眾用完餐後，將會有一波人潮湧入。（圖／NOWnews影像中心攝影）×▲由於管制區內不能飲食，所以估計將在晚上7時民眾用完餐後，將會有一波人潮湧入。（圖／NOWnews影像中心攝影）▲捷運市政府站出現不少人潮，正前往跨年晚會現場。（圖／NOWnews影像中心攝影）×▲捷運市政府站出現不少人潮，正前往跨年晚會現場。（圖／NOWnews影像中心攝影）6點50分時現場畫面顯示，晚會一開始，舞台前方搖滾區就已經有許多民眾聚集。而市府捷運站也有不少民眾正移動到晚會現場中。（編輯：潘毅）