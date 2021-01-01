搶宅商機！超商推咖啡餅乾優惠　元旦滿額送發財水

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迎新年、接財氣，業者看準民眾許願財源廣進的需求，於元月1日起(10:00開賣)推出消費滿額299元贈台新金庫發財水，送完即止，每瓶水均到台新銀行金庫祈福，限量28.8萬瓶；另外，獨家販售北港武德宮財神金元寶禮盒，送禮自用兩相宜。
至於7-ELEVEN至1月2日OPEN POINT行動隨時取推出CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶優惠10杯360元，CITY CAFE特大熱美式、現萃茶熱四季春青茶、現萃茶熱英式紅茶及CITY PRIMA精品熱美式同品項買20杯送21杯，最高現省1,680元。現蒸地瓜至1月12日，推出第2件6折活動，元月1日也有關東煮全品項買4送1。
業者預期宅在家跨年看轉播，至1月3日推出買2送1起優惠，橫跨CITY系列指定飲品、零食、糖果、常溫飲料、冰品、啤酒…等品類，共超過上百項指定商品優惠，優惠包含「買2送1」、「第2件半價」，甚至還祭出部份指定商品「買1送1」爆殺優惠，活動期間內單筆消費交易滿500元，使用Pi拍錢包、beanfun!橘子支付結帳，享21%回饋金。
而萊爾富自即日起至1月5日前，購買Hi Café古吉精品中美式咖啡(售價70元)享暖心優惠價55元；喜歡喝拿鐵的民眾，也可選擇Hi Café古吉精品中拿鐵咖啡(售價80元)享暖心優惠價65元。除了線下門市推出專屬Hi Café 特色咖啡杯吸客，針對居家聚會或外出跨年的餐飲需求，即日起至1月5日前，也於「Hi-Life VIP」APP內的整買零取，推出多項歲末狂歡商品優惠最低下殺4.5折起。
另外，預期一些跨完年的民眾，隔日會有一波早餐購買需求，同時也推出早餐優惠活動，1月5日前購買指定麵包、三角飯糰、三明治等系列商品，搭配指定飲料，享早餐合購價39元起。至於元旦連假後，幫上班族提神打氣，則推出周一限定Hi Café大杯咖啡同品項買5送5。