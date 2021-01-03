曾經只送不賣！立法院專屬紀念品　民眾現在也買得到

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此外，立委也可以向公關室申請紀念品。一名資深國會助理告訴《NOWnews今日新聞》，如果有學者專家來訪，通常會送碗、杯子、保溫瓶等小禮物，若是一小群學生來參訪，可能就會送筆，但如果是一大團的鄉親來訪，就特別不會送禮。
立法院所製作的紀念品，過去都是只送不賣。不過從2020年8月開始，立法院改變做法，在合作社外面設置了一個展示櫃，擺出所有紀念品，且一一標示價錢，參訪民眾可以直接選購。
據了解，紀念品改為公開販售的原因，是為了讓參訪民眾到了立法院，可以多一項行程。以前參訪民眾拿到的小禮物，都是院方或立委自己準備好的、無法挑選，現在則可以自由選購喜歡的紀念品。此外，也有許多立委向院方反應，很多國外的議會都有設置禮品部，但我國的立法院卻沒有，希望可以增設一個賣紀念品的地方。
立法院的紀念品價錢都不貴，少則幾十元，多則幾百元。便宜的例如徽章25元、杯墊35元、馬克杯60元等，稍貴一點的則有隨身碟300元、保溫瓶340元、行動電源680元等。據了解，最暢銷的商品是一枝售價20元的觸控筆，一頭是3色原子筆、另一頭則是使用3C產品的觸控筆，價格又便宜，因此賣得最好。
立院人士指出，因為立法院空間有限，目前紀念品只在合作社銷售，是利用現有的空間，沒有另外挑選空間、興建禮品部門的計畫，除非將來立法院遷建、改建，才會思考另外規劃一個專門賣紀念品的地方。
立院人士也說，這些紀念品從以前就一直有在做，不過隨著時代演變，品項也會改變，例如行動電源，也是近年才開始做的。至於未來的新計畫，立院人士透露，正在規劃「台灣議會設置請願運動一百年」的相關紀念品，預計今年夏天推出。