影／揮別艱難一年！101煙火迎2021新希望　民眾激動落淚

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第一章「向防疫英雄致敬 全民齊心向前行」以雙色花束煙火劃出的大面積愛心弧線，四面齊發，曲線收闔的煙火展現各界攜手齊心。第二章「攜手世界向前行：Taiwan Can Help」以360度立體特效輪狀煙火，環環相扣，象徵台灣攜手世界、串聯全球、圓滿合作、全球一家。
第三章「祈福關懷 幸福未來向前行」以花瓣心型煙火，錦冠花束煙火溫暖地為人類祈願，像天女散花，營造浪漫氛圍。終章「精彩台灣無限可能 愛與希望向前行」各色煙火百花齊放，有大面積、大維度、大視角的特色，以七彩浪漫煙火繽紛絢爛收尾。
2021年跨年煙火大秀音樂呈現由國際級配樂大師「林強」所授權的經典名曲「向前走」，並請來「小男孩樂團」以華麗搖滾創作為基調重編重錄、重奏重唱，激勵民心，鼓舞社會，勇敢自信「向前走」。全新的「360度立體特效輪狀煙火」，創造四面立體煙火噴射的震撼效果，增加煙火的變化性。
而101外牆動畫中可見許多跑者向前跑的畫面，其中包含穿著白袍，象徵防疫人員的跑者，在全球疫情嚴峻的時刻，帶領國人跨越重重障礙。後續以各種膚色的跑者繞著地球跑，傳達我們對世界人類的關懷。最後則藉著小鎮漫遊、山海致敬、鐵馬樂活、乘夢逐光等幸福體驗，傳達在防疫得當的台灣可以過著幸福優雅的生活，展現台灣之美。煙火聲光音樂效果璀璨奪目，讓人歎為觀止，也讓現場民眾感動到紅了眼眶、落下淚來。
台北101大樓自2005年起，每年元旦零時零分施放煙火慶祝跨年，為跨年年度盛事。其跨年燈光煙火秀曾獲美國有線電視新聞網（CNN）網站評選為全球十大獨具特色的跨年城市活動之一，也獲英國廣播公司（BBC）、今日美國（USA Today）、日本朝日電視台、美聯社、法新社及路透社等知名國際媒體報導，今年因新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，更成為全球少數照常舉行的指標性大型跨年盛事，備受矚目。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。