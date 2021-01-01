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影／揮別艱難一年！101煙火迎2021新希望　民眾激動落淚

記者許家禎/台北報導

2021-01-01 00:38:39｜2021-01-01 00:44:33

▲一年一度備受矚目的台北101跨年煙火，今年主打全球首創高樓四面架設360 度特效輪狀煙火，以時長300秒、共1.6萬發的煙火點亮夜空。(圖／記者林柏年攝)
▲一年一度備受矚目的台北101跨年煙火，今年主打全球首創高樓四面架設360 度特效輪狀煙火，以時長300秒、共1.6萬發的煙火點亮夜空。(圖／記者林柏年攝)
一年一度備受矚目的台北101跨年煙火，今年主打全球首創高樓四面架設360 度特效輪狀煙火，以時長300秒、共1.6萬發的煙火點亮夜空。以「讓愛擁抱世界，讓希望點亮未來」為主題，輪狀煙火讓民眾可以從任何角度觀賞精彩畫面、璀璨奪目，施放過程也向全世界防疫英雄致敬，並傳遞「台灣可以幫忙」的正向意念。
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台北101跨年煙火於31日晚間23時55分起開始，以衛星向全球實況轉播，主題為「讓愛擁抱世界，讓希望點亮未來」，分為5個章節。包括序章「告別2020 迎接2021」以充滿節慶喜氣的金、紅煙火拉開序幕，以同心圓之姿，圍繞盤旋大樓而上。
▲一年一度備受矚目的台北101跨年煙火，今年主打全球首創高樓四面架設360
▲一年一度備受矚目的台北101跨年煙火，今年主打全球首創高樓四面架設360 度特效輪狀煙火，以時長300秒、共1.6萬發的煙火點亮夜空。(圖／記者林柏年攝)
 

第一章「向防疫英雄致敬 全民齊心向前行」以雙色花束煙火劃出的大面積愛心弧線，四面齊發，曲線收闔的煙火展現各界攜手齊心。第二章「攜手世界向前行：Taiwan Can Help」以360度立體特效輪狀煙火，環環相扣，象徵台灣攜手世界、串聯全球、圓滿合作、全球一家。

第三章「祈福關懷 幸福未來向前行」以花瓣心型煙火，錦冠花束煙火溫暖地為人類祈願，像天女散花，營造浪漫氛圍。終章「精彩台灣無限可能 愛與希望向前行」各色煙火百花齊放，有大面積、大維度、大視角的特色，以七彩浪漫煙火繽紛絢爛收尾。

▲一年一度備受矚目的台北101跨年煙火，今年主打全球首創高樓四面架設360
▲一年一度備受矚目的台北101跨年煙火，今年主打全球首創高樓四面架設360 度特效輪狀煙火，以時長300秒、共1.6萬發的煙火點亮夜空。(圖／記者林柏年攝)
2021年跨年煙火大秀音樂呈現由國際級配樂大師「林強」所授權的經典名曲「向前走」，並請來「小男孩樂團」以華麗搖滾創作為基調重編重錄、重奏重唱，激勵民心，鼓舞社會，勇敢自信「向前走」。全新的「360度立體特效輪狀煙火」，創造四面立體煙火噴射的震撼效果，增加煙火的變化性。

▲一年一度備受矚目的台北101跨年煙火，今年主打全球首創高樓四面架設360
▲一年一度備受矚目的台北101跨年煙火，今年主打全球首創高樓四面架設360 度特效輪狀煙火，以時長300秒、共1.6萬發的煙火點亮夜空。(圖／記者林柏年攝)
而101外牆動畫中可見許多跑者向前跑的畫面，其中包含穿著白袍，象徵防疫人員的跑者，在全球疫情嚴峻的時刻，帶領國人跨越重重障礙。後續以各種膚色的跑者繞著地球跑，傳達我們對世界人類的關懷。最後則藉著小鎮漫遊、山海致敬、鐵馬樂活、乘夢逐光等幸福體驗，傳達在防疫得當的台灣可以過著幸福優雅的生活，展現台灣之美。煙火聲光音樂效果璀璨奪目，讓人歎為觀止，也讓現場民眾感動到紅了眼眶、落下淚來。

台北101大樓自2005年起，每年元旦零時零分施放煙火慶祝跨年，為跨年年度盛事。其跨年燈光煙火秀曾獲美國有線電視新聞網（CNN）網站評選為全球十大獨具特色的跨年城市活動之一，也獲英國廣播公司（BBC）、今日美國（USA Today）、日本朝日電視台、美聯社、法新社及路透社等知名國際媒體報導，今年因新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，更成為全球少數照常舉行的指標性大型跨年盛事，備受矚目。

 
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