美攝影師紀錄台北最美風景　大讚：深層台灣文化在山林

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然整趟旅程只有八天，他在台北的時光讓他印象即為深刻，為了將美好記憶留存下來，他製作了一則6分鐘的紀錄影片，將台北的美介紹給世界各地的朋友。
與The China Post訪談中，Kyle透露他的影片都是為了「捕捉回憶」，而他在台灣紀錄的地點有象山、台北市區、中正紀念堂、平溪、九份和貓空纜車。
Kyle影片中的第一個景點為象山，他在那便能一次看清台北市的樣貌。
然而，讓他印象最深刻的卻是接近頂部的自製健身區；Kyle表示看到許多長輩在那裡健身讓他感到很意外。
走在台北市區，Kyle也順便繞到中正紀念堂，並回憶當時最開心的就是在台北騎著UBike，因為對他而言，騎車不僅能讓他能更有效率的看台北，更能讓他免於因為不會中文而迷路的窘境。
由於Kyle來台的期間剛好遇上了台灣國慶日，他更有幸地能在中正紀念堂看到各式各樣的車隊和慶祝典禮。另外，Kyle也分享了影片中爬平溪小三尖的過程，並補充自己也挑戰成功通過驚險的小小鐵梯子，順利攻頂抵達小平台。
爾後，Kyle也到了最期待的九份去一趟，原因竟是因為他知道那就是宮崎駿知名動畫「神隱少女」的場景啟發點。然而，因為九份為觀光景點，人滿為患，Kyle後來表示自己有點失望，沒有體會到電影情節間的感動。
Kyle也點出在前往茶壺山的時候，意識到台灣的公車司機開車真的比美國快好幾倍！
他當時非常害怕司機一不小心就會將車子開下山或是與對向車對撞，然而幸運地，這兩件事都沒發生，而他後來便能親眼見到山頂美麗的夕陽。
對Kyle而言，九份和茶壺山依舊是他整趟旅程最愛的地方，因為他非常享受從城市轉換到山境的感覺，也認為在大自然中才能體會到更深層的台灣文化。
然而，被問及影片拍攝過程中他最喜歡的部份，Kyle透露自己最喜歡貓空纜，因為在他們特別選的透明地板車廂內，可以看到腳底下遼闊的樹林、近距離欣賞台北市大自然風景。
想看更多相關影片可以前往 Kyle Mas YouTube頻道
更多新聞請看The China Post