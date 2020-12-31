影／反瘦肉精聯盟寒夜在凱道遊行反萊豬　繞立院3圈抗議

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這場靜坐與遊行活動在凱達格蘭大道景福門登場，訴求「反獨裁、反出賣、反欺騙」，晚間7時開始步行前往繞行立法院，隔日元旦清晨還會舉辦「獨裁者升旗儀式」，展開拒毒豬誓師行動。
在靜默遊行開始前，前榮總醫師蘇偉碩上台發言指出，政府宣布開放萊豬後，今天正是台灣民主的頭七，但今天還有另一個噩耗，是中央連憲法賦予地方自治的權利，各縣市「萊劑零檢出」自治條文都被宣告無效。今年最後一天，這麼冷，但中央的做法，更讓人民徹底心寒。蘇偉碩呼籲大家不要氣餒難過，人民才是國家真正的主人，如果主人不發聲，公僕就會幫主人決定，如果公僕做出錯誤決定，主人就應該發出正確聲音，讓公僕轉向。
到場聲援的前新聞局長鍾琴表示，今年跨年，人民已經不想看煙火，只感受心頭的怒火。她譴責政府無良，隨後指著舞台後面的看板有美國總統川普和蔡英文總統的畫像，強調一個已經被美國人民投票下台，另一個也應該被台灣人民罷免下台。
雖然適逢元旦三天連假，以及十度低溫來襲，立法院國民黨團的不分區與雙北立委仍到場相挺，立委林為洲、林奕華、蔣萬安、葉毓蘭、林德福、李德維、陳以信，以及前台北市議員王正德等人都陸續到場聲援。
立法院國民黨團總召林為洲表示，這次國民黨會聲援民間反瘦肉精聯盟的活動，是因為雙方都反萊豬，要顧人民健康。林為洲譴責蔡英文政府蠻橫霸道，強行開放萊豬，呼籲全民在明年8月28日透過食安公投投下反對票，讓蔡政府煞車。
國民黨立委蔣萬安說，中央政府宣告地方自治條例無效，這形同沒收地方人民自我守護健康的武器，凸顯中央政府的集權專擅與獨裁。他認為真正混亂的是中央政府，依法應該去查廠，至今沒查，本身就違法失職。
民間反瘦肉精聯盟表示，由於十度低溫，為顧及民眾身體狀況，沒有動員群眾到場。晚上7時，一百多名聯盟成員和國民黨立委手拿著蔡英文總統、蘇貞昌院長和民進黨立委的照片，展開「民主頭七，靜默遊行」抗議，在繞行立法院三圈後，再回到信義路晚會，以音樂和演說迎向萊豬元年，最後倒數施放紅藍白信號，象徵2021年全民拒毒豬的運動將遍地開花。