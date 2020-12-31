蘇揆民調死亡交叉 陳玉珍：萊豬讓人民信心崩潰
新頭殼newtalk
2020-12-31 20:44:58
針對近日出爐的美麗島電子報民調，行政院長蘇貞昌的不滿意度49%，已比滿意度還高，蘇貞昌日前表示，民眾有不滿意的地方，我們謙卑檢討，希望能做到大家都認為好。不過，藍委陳玉珍分析，民調直直落是有原因的，例如: 強行開放萊豬引清兵入關，導致人民信心崩潰。
蘇貞昌日前出席「高雄港第七貨櫃中心工程聯合開工祈福典禮」前受訪，做了以上表示。蘇貞昌說，行政院長這個工作是非常的吃重，又是高耗損的位置，這兩年來，和整個團隊一起努力、各界指教支持，我們能夠守住非洲豬瘟，防疫做到世界誇讚，而我們的經濟也是全世界許多國家，極少數能夠正成長，並且在亞洲四小龍一直是第一名，股市、各方面成績都非常的好，在蔡總統的領導下，我們會繼續努力。不過，民眾有不滿意的地方，我們謙卑檢討，希望能做到大家都認為好。對此，立委陳玉珍稍早在節目新聞大白話分析，蘇院長民調最高主要是在防疫期間，國人團結一致鞏固領導中心讓防疫工作順遂，但後續的小編梗圖、丁怡銘牛肉麵之亂、統編事件等等，一路累積至近日強行通過萊豬。
陳玉珍說，行政院強調萊豬要在邊境到標章都確實檢驗，但標章之亂讓國人信心渙散，在毫無準備的情形下，卻要強行開放萊豬好像引清兵入關，所以國人完全沒信心，對蘇內閣也不滿意。 新聞來源為Newtalk 新頭殼