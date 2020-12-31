高爾宣唱夯曲無觀眾回應　苦笑：非常寂寞的夜

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由搖滾天團動力火車打頭陣，帶來經典情歌《忠孝東路走九遍》，還有新歌《跳上車子離開傷心的台北》、《永遠不再》。而回憶殺歌手品冠，也將帶來情歌組曲《疼你的責任》、《無可救藥》、《掌心》。另外還有最強卡司輪番上陣，其中最潮饒舌歌手高爾宣帶來4首歌，包含夯曲《Why You Gonna Lie》、《Without You》，難得在沒觀眾的現場開唱，高爾宣出場時笑說：「這是非常寂寞的夜，感到非常奇怪，真是尷尬。」
高爾宣也特別寵愛歌迷，滿足線上女粉絲，難得對鏡頭表演放電三連拍，但當Sandy要求他對網路歌迷呼喊寶貝，高爾宣卻一臉羞怯喊：「太硬了。」阿Ken搞笑反問：「你是說我嗎？」高爾宣是雙子座，今年水逆了大半年，還遭朋友虧是「2020心最累的男人」，讓Sandy忍不住替他緩頰，大讚他是「饒舌界肌肉男」。
晚會最大亮點，是首度參與跨年盛事的「國師」唐綺陽，化身MIB以影片方式現身會場，用星座星盤為觀眾解密2021運勢。國師唐綺陽特別開示，在2021年雙子座對自己要有自信，明年很適合跨界、跨領域，必須活躍起來，不能低調下去了，說不定明年有機會演電影、當導演。高爾宣年末也帶來好消息，歌迷敲碗的新專輯，將在明年與大家見面！
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