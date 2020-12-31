劉樂妍憂回台恐染疫！感謝「祖國」給打疫苗

有「女版黃安」之稱的藝人劉樂妍，因時常針砭時事、表態親中言論而備受大批網友關注，頻頻登上新聞版面，前陣子她因疫情影響而滯留台灣，現在如願以償回到「祖國」享受生活。近來台灣防疫出現破口，劉樂妍疑似想受到祖國的認同，趁敏感時機將炮火指向台灣，今（31）日她就在微博上意有所指地發文，直言只要進入台灣，就可能會被感染。

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劉樂妍轉貼大陸施打疫苗的資訊，該則報導以「國台辦：新冠疫苗接種優先安排人群包括台灣同胞」為題，她在內文中激動地說：「其實我也覺得回台灣，可能會被感染。所以台灣人居然也在優先名單之內。真是太好了！感謝祖國媽媽。」看起來相當開心。

事實上，日前指揮中心就公布，針對新冠肺炎的疫苗，目前已經採購到2000萬劑，預計3月抵達台灣，陳時中也強調，相關冷鏈技術都在規劃中，還有幾家還在洽談，目標是希望能夠採購到3000萬劑。（編輯：侯家瑜）

▲劉樂妍微博全文。（圖／劉樂妍微博）