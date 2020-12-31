疫情影響跨年人潮？北捷運量「銳減人次」曝光
編輯中心/綜合報導
2020-12-31 22:12:07｜2020-12-31 22:27:38
新冠肺炎疫情於世界各國延燒，英國變種病毒近日在隨著包機入侵台灣，各個縣市政府隨即紛紛宣佈取消跨年活動，不過，台北市今（31）日仍舊照常舉辦跨年晚會。北捷也指出，截至晚間8點為止，捷運全線總運量約196.1萬人次，與去年同期全線總運量相比，銳減約28萬人次。
北捷公司表示，今年受到疫情影響，基準不一樣，因此人數方面無法和去年做比較。據北捷資料顯示，2019年晚間8點，捷運全線總運量約224萬人次，但今年受到疫情影響，截至8點為止，捷運全線總運量約196.1萬人次，銳減約28萬人次。此外數據也顯示，今年跨年北市府周邊的市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站等4站，運量為13.9萬人次，去年則為20.2萬人次，減少6.3萬人次。
北捷強調，台北捷運仍循例連續42小時營運不收班，配合防疫措施，請旅客務必全程佩戴口罩搭車，列車與車站亦將增加消毒頻率，維護民眾的健康。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。