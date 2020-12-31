空中王船祈願平安千百年　讓高雄用自己的方式為世界祈福

我是廣告 請繼續往下閱讀
史哲表示，在所有跨年晚會進化都改為線上的今晚，和瘟押煞的傳統科儀、海上王船形象的展現，在港灣畔，屬於高雄、臺灣的溫暖能量，正為這世界誠心祈願著，祈願平安、祈願健康、祈願一個更好的世界。
史哲指出，關於和瘟押煞，「和瘟」代表溫和勸離，「押煞」則象徵強制驅離，儀式中的每一段流程、每一種法器，都具有象徵祛除瘟疫之意義。史哲也說，王爺信仰、「和瘟押煞」科儀都是臺灣獨特的民間信仰與儀禮，剛剛在溫府大王爺的坐鎮下，由曾於東港迎王平安祭典主持科儀的岡山玄真通妙壇進行，感謝林茂賢教授特別來到海上舞台為大家解說，讓大家更了解臺灣傳統信仰與民俗。
史哲也感性的說，看到觀賞線上直播的朋友們，紛紛留言表示看到「傳統科儀在跨年舞台呈現，非常感動。」、「能夠藉由這個機會更瞭解臺灣民俗，很棒。」、「感謝高雄用台灣的方式，為世界祈福。」讓人很感動，也感謝大家能感受到高雄的用心。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。