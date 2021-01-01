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田馥甄台中跨年仙氣飄飄！低溫下「辣露小蠻腰」

娛樂中心/綜合報導

2021-01-01 01:01:33

▲田馥甄露出小蠻腰現身台中跨年現場。（圖／三立提供）
▲田馥甄露出小蠻腰現身台中跨年現場。（圖／三立提供）

「犇向幸福2021台中跨年夜」因應疫情改為線上直播，超過6小時毫無冷場，壓軸請來天后田馥甄陪大家倒數，她在寒冷的天氣裡，露出小蠻腰陪大家一起跨年，還一連唱了4首歌曲，誠意十足，仙氣飄飄的模樣讓大家瞬間溫暖起來。

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田馥甄剛結束台北跨年演唱會後，馬上南下台中擔任壓軸嘉賓，只見她以一襲亮片短版上衣、百褶裙降臨台中舞台，性感的螞蟻腰一覽無遺，讓在線上的觀眾大飽眼福。

事實上，田馥甄9月才剛完成《一一》台北小巨蛋4場演出，這次台中粉絲也能幸運地看到女神的表演，她首先帶來新歌《先知》、接著演唱《日常》、《LOVE！》，最後演唱《或是一首歌》結尾，田式抒情歌讓粉絲們聽得如癡如醉。

一連唱了2場跨年，田馥甄坦言2020對大家來說，是不容易很特別的一年，如今能在這邊唱歌、做自己喜歡的事情，相當幸福，「我在唱《先知》的時候，想著今天是2020年最後一天，若我有先知，大家2021年都會很平安、健康、幸福。看到這個場地，心裡有很感動的感覺，2020年還可以站在舞台上，做我最喜歡的事情，在這邊唱歌真的很幸福，還能跟大家一起跨年。」（編輯：侯家瑜）

▲田馥甄到台中壓軸開唱，陪大家跨年。（圖／三立提供）
▲田馥甄到台中壓軸開唱，陪大家跨年。（圖／三立提供）
▲田馥甄坦言2020對大家來說，是不容易很特別的一年。（圖／三立提供）
▲田馥甄坦言2020對大家來說，是不容易很特別的一年。（圖／三立提供）
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