全球少數正常慶祝國家！阿聯杜拜最高塔 煙火秀喜迎2021
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-01 06:20:41｜2021-01-01 06:22:28
受到新冠肺炎疫情影響，今年大多數國家都無法正常慶祝新年，防疫有成的紐西蘭在台灣時間晚間12月31日7點開跑，獻上全球首場跨年煙火秀，希望能以燦爛的煙火，讓過去一整年的陰霾一掃而空。阿拉伯聯合大公國的杜拜也在台灣時間元旦凌晨4點左右迎來新年，雖然參與民眾須保持社交距離，但仍是全球少數能正常慶祝的國家或地區之一。
繼紐西蘭之後，澳洲雪梨、香港、泰國曼谷、台灣、新加坡等也陸續迎接2021年，連號稱「零確診」的北韓也舉行了大規模跨年表演和煙火秀。雖然因疫情攪局，多數地區無法如往年般盡情歡慶，但都期許來年能更加幸福、順利。台灣時間1日凌晨4時，杜拜的世界最高建築哈里發塔（Burj Khalifa），也以精彩煙火秀迎接新年。民眾仍可正常到場觀看，但仍須注意保持社交安全距離。絢爛的燈光圍繞高聳的塔身，搭配火花四射的煙火秀，讓人彷彿忘記過去一年的不順心。除了杜拜，阿拉伯聯合大公國的首都阿布達比也施放長達35分鐘煙火，挑戰長度與花市旋轉煙火的金氏世界紀錄。