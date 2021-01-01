2020尾聲英國確診數再飆新高！世衛批准輝瑞疫苗緊急使用

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英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）表示，英國的醫療體系面臨巨大壓力，所以即便是跨年夜，民眾也不應鬆懈，而應盡量待在家中：「我知道大家今年都犧牲很多，但我們不能鬆懈。已經有60萬人接種疫苗，我們將會打敗病毒。」
著名的倫敦眼跨年煙火秀9月就已宣布取消，加上防疫層級提高、範圍擴大，所以民眾即使出門，也幾乎沒有任何活動可參加。
新冠疫情持續嚴峻，又有變種病毒攪局，外媒報導，世界衛生組織(World Health Organization, WHO)已於12月31日，批准美國輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech共同研發的新冠肺炎疫苗緊急使用，為疫苗的全球分配鋪平了道路，並加快各國審批程序，也是第一種被添加到聯合國緊急用途清單（EUL）的疫苗。
由於輝瑞疫苗的保存條件嚴格，因此世衛也將提供無法負擔專業低溫設備的國家幫助，確保疫苗公平、有效分發。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。