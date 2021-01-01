挺萊立委都罷掉 反萊陣線：首要目標陳柏惟
記者吳承翰、葉政勳/台北報導
2021-01-01 07:36:07
含有萊克多巴胺美豬今（1）日解禁，民間反瘦肉精聯盟跨年夜宿凱道前，2021年的第一天就上街抗議。反政治仇恨動員公民團體召集人毛嘉慶受訪時表示，今年2月1日是第十屆立委就職滿周年，達到罷免的門檻，他們已經選定好台灣基進立委陳柏惟當標的，「在台中要收齊第一階段連署書不難，我們準備正式宣戰，罷免萊委絕對玩真的。」
民間反瘦肉精聯盟昨（12月31日）晚間發起繞行立法院的遊行後便搭帳棚夜宿在離總統府不遠的張榮發基金會，早上6點在做完健康操後，一行人便一路前往總統府要舉行升旗儀式，準備好他們的道具、橋段，要諷刺台灣總統蔡英文、美國總統川普都喪失民心，只能互相取暖做對各自的國內做大內宣，隨行的還有代表國民黨團出席的立委林奕華。毛嘉慶表示，今年1月16日罷免桃園市議員王浩宇、2月6日罷免高雄市議員黃捷，對反萊豬陣線來說是非常重要的戰役，而2月1日是本屆立委就職周年，若民眾對選區的立委不滿意，依法可發起罷免，毛嘉慶指出挺萊立委中，比民進黨立委更可惡的是台灣基進的陳柏惟，他們首要目標就是他，「當地公民團體已經串連了，第一階段連署不是問題，我們正式宣戰，2月1日罷免萊委玩真的」。