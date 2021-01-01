反瘦肉精聯盟遊行槓警察 女童哭喊：媽媽我好怕
記者吳承翰、葉政勳/台北報導
2021-01-01 08:08:05
抗議萊豬進口的行動持續上演，民間反瘦肉精聯盟昨（12月31日）夜間遊行繞立法院後，夜宿在離總統府不遠的張榮發基金會，原本打算在2021年的第一天在府前升旗，用行動劇諷刺總統蔡英文，但他們連凱道都走不上去就遭到警方攔下，一行人便和警方爭執，過程中還有推擠。有民眾中有人帶著年約3到5歲的女兒跟在人群後頭，該名女童看不懂大人們為了什麼事大小聲，直跟母親哭喊「媽媽我好怕。」
民間反瘦肉精聯盟夜宿張榮發基金會外一晚後，上午在秋鬥總指揮林子文的帶領下做了簡單的早操，隨後便按照表訂行程要前往總統府升旗、以及步行到行政院為他們掛上美國豬標章。
由於新冠肺炎疫情擴散，政治活動不鼓勵民眾群聚，現場參加者推估不到百人，維持秩序的警方還多出參加民眾好幾倍，代表國民黨團出席的立委林奕華在出發前還跟警方確認哪些路線可走、哪些路線不可走。
一行人走沒兩百公尺，便在凱道前被擋了下來，警方表示他們沒有申請下路權，不能在凱道集會，多次舉牌警告，兩邊僵持了十多分鐘，一名參加活動的民眾牽著她的女兒在後方觀看，小孩子看不懂大人間的爭執，用害怕的語氣說「媽媽我好怕。」
眼見沒辦法上凱道舉行升旗儀式、上演諷刺行動劇，反瘦肉精聯盟沿著中山北路一路奔向行政院，途中又在馬路、人行道上多次被警方擋下來，警方認定他們「走在路上違法」，反瘦肉精聯盟譏笑警方「腦子自綠，把自己都變成綠色、東廠。」在路過教育部、立法院、監察院門口時，反瘦肉精聯盟也將印有「本店使用美國豬」的標章貼在門口，抵達行政院後不久便解散。