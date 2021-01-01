元旦寒流發威！今晨最低溫8.5度 下周二另波冷空氣襲台
記者陳致宇／台北報導
2021-01-01 08:19:47｜2021-01-01 08:19:51
2021 新年快樂！今（ 1 ）日持續受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，氣象局持續針對全台發布低溫特報，有 10 度以下氣溫發生的機率。局部地區甚至有 6 度以下氣溫，要等到明日起寒流減弱，各地氣溫才會逐漸回升；氣象局預估，下周二東北季風再度增強，北部及東北部將變成濕冷的天氣型態，至於是否會增強為強烈大陸冷氣團或寒流，還須觀察。
氣象局表示，今日受到寒流持續影響，清晨平地最低溫度為桃園市農改場及新北市雙溪 8.5 度，台南以北及宜蘭最低溫約 10 至 11 度，花東高屏約 12 、 13 度左右，都較昨天稍回升一些，但仍要做好保暖措施，農漁養殖業應嚴防寒害。氣象局指出，白天各地高溫也會比昨天上升一些，預測北部及東北部高溫約 14 至 16 度，中南部及花東地區約 18 至 21 度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸應添加衣物；降雨方面，東半部及大台北地區有局部短暫雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區大多為多雲到晴的天氣
氣象局預估，周六至下周一寒流減弱，氣溫逐漸回升，但因輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，日夜溫差大，周日各地高溫皆可達 20 度以上，大台北及東半部地區則要注意局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，周六須留意宜蘭地區有局部較大雨勢發生的機率。此外，下周二東北季風增強，下周三、周四在東北季風影響下，北部及東北部天氣較涼，並有有局部短暫雨發生機率，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。至於這波冷空氣是否會增強為強烈大陸冷氣團或寒流，氣象局還須觀察。