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巴西出現2例變種病毒　衛生廳監測確診個案

中央社

2021-01-01 09:22:49

▲巴西聖保羅州發現2例與12月上旬在英國發現相同的新冠肺炎新變種病例。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西聖保羅州發現2例與12月上旬在英國發現相同的新冠肺炎新變種病例。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者唐雅陵聖保羅31日專電）巴西研究人員今天指出，聖保羅州發現2例與12月上旬在英國發現相同的武漢肺炎新變種病例，衛生廳已採取措施監測確診個案及接觸者。
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根據巴西媒體報導，聖保羅私人病理化驗所達薩（Dasa）研究人員在分析400個唾液即時聚合酶連鎖反應（RT-PCR）檢驗時，發現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）新變種病毒後，已通報州立病理研究所阿多佛魯茲（Instituto Adolfo Lutz）和衛生監管部門。
新的冠狀病毒株B.1.1.7已經在超過17個國家發現。英國研究人員指出，它的突變使病毒的傳染性增加了56%，但沒有證據顯示變種會導致更嚴重的病例或更高的死亡率，或對世界各地已經採用的疫苗免疫。

根據世界衛生組織（WHO），英國的新變種病毒已經占新確診病例的50%以上。

聖保羅州衛生廳聲明指出，已採取一切措施監測確診個案及有關的接觸者；阿多佛魯茲研究所將分析有關樣本，進行基因測序。

聖保羅大學熱帶醫學研究所（IMT-USP）科學家薩比諾（Ester Sabino）指出，新變種的高傳染性強化了檢疫和保持10天隔離的重要性，特別是針對來自歐洲的旅客。

聖保羅州的武漢肺炎確診病例目前已超過145萬2000例，死亡近4萬7000人。

聖保羅州政府為避免年終群聚感染，已下令全州645個城市從明天起採取更嚴格的防疫措施，新年期間（2021年1月1、2和3日）只有藥房、市場、麵包店、加油站、洗衣店、大眾運輸和旅館等基礎服務可以運作。
另外，購物中心、商店、汽車代理行、辦公大樓、酒吧和餐廳（不包括外賣）、健身房、美容院、電影院、劇院和其他藝文空間在這3天都不能運作。（編輯：黃自強）1100101
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