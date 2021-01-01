巴西出現2例變種病毒　衛生廳監測確診個案

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新的冠狀病毒株B.1.1.7已經在超過17個國家發現。英國研究人員指出，它的突變使病毒的傳染性增加了56%，但沒有證據顯示變種會導致更嚴重的病例或更高的死亡率，或對世界各地已經採用的疫苗免疫。
根據世界衛生組織（WHO），英國的新變種病毒已經占新確診病例的50%以上。
聖保羅州衛生廳聲明指出，已採取一切措施監測確診個案及有關的接觸者；阿多佛魯茲研究所將分析有關樣本，進行基因測序。
聖保羅大學熱帶醫學研究所（IMT-USP）科學家薩比諾（Ester Sabino）指出，新變種的高傳染性強化了檢疫和保持10天隔離的重要性，特別是針對來自歐洲的旅客。
聖保羅州的武漢肺炎確診病例目前已超過145萬2000例，死亡近4萬7000人。
聖保羅州政府為避免年終群聚感染，已下令全州645個城市從明天起採取更嚴格的防疫措施，新年期間（2021年1月1、2和3日）只有藥房、市場、麵包店、加油站、洗衣店、大眾運輸和旅館等基礎服務可以運作。
另外，購物中心、商店、汽車代理行、辦公大樓、酒吧和餐廳（不包括外賣）、健身房、美容院、電影院、劇院和其他藝文空間在這3天都不能運作。（編輯：黃自強）1100101