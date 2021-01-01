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上海富家女曹譯文工地體驗　竟說「舒服是留給有錢人的」

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-01-01 08:39:19｜2021-01-01 08:39:28

▲上海名媛曹譯文以高調炫富作風，在網路上爆紅。（圖／翻攝曹譯文微博）
▲上海名媛曹譯文以高調炫富作風，在網路上爆紅。（圖／翻攝曹譯文微博）
中國網紅曹譯文前年起在影音平台發布影片，內容大多跟昂貴禮服、鑽戒有關，塑造「有錢富二代」形象。憑藉著「炫富」，曹譯文被網友最火名媛，她曾在影片中分享高端品牌的VIP客戶專享禮盒，映入眼簾的都是一般人望而卻步的知名奢侈品牌，滿滿的白富美味道。或許是因為她的生活太過夢幻，讓她迅速增粉，隨隨便便拍一個分享日常的影片，討論量都是非常可觀的數字。
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▲曹譯文熱愛與網友分享自己擁有的奢侈品。（圖／翻攝曹譯文微博）
▲曹譯文熱愛與網友分享自己擁有的奢侈品。（圖／翻攝曹譯文微博）
▲曹譯文生活奢華。（圖／翻攝曹譯文微博）
▲曹譯文生活奢華。（圖／翻攝曹譯文微博）
沒想到，近日因為一則影片卻引發爭議，讓曹譯文的形象迅速黑化。
曹譯文前陣子發布一支影片，表示自己「瞞着家人」潛入自家的建築工地，目的是要「體驗搬磚小妹的一天」，她表示現場的工人都不知道她就是集團大小姐。在這支影片中，她也秀出自己高達1550萬元人民幣．（約6660萬台幣）的銀行存款，並且把這支影片取名為「累嗎？累就對了，舒服是留給有錢人的」。沒想到如此高調的舉動引發眾怒，許多網友批評她根本是在炫富並嘲諷底層工人，對她的行為相當不以為然。

▲曹譯文宣稱自己瞞著家人，進入自家建築工地，目的是要「體驗搬磚小妹的一天」。（圖／YouTube影片）
▲曹譯文宣稱自己瞞著家人，進入自家建築工地，目的是要「體驗搬磚小妹的一天」。（圖／截自YouTube影片）
在這支影片中，曹譯文一改過去總是全身穿戴名牌美美亮相的風格，搖身一變成了「搬磚小妹」進行打工體驗。當她抵達工地時，工地的經理和監工都親自出來迎接，當員工提示她不戴頭盔進工地要罰錢，她竟然直接反駁「這個罰價還是我們定的」，與她宣稱的「隱瞞身份」相去甚遠。

在工地打工時，曹譯文先後體驗了混凝土工、鋼筋工和普通木工等工作，過程中一名工頭說她「消極怠工」，另一工人說「幹得可以」，但她並未收起傲氣，還對著鏡頭表示「工頭的評價都帶滿了資本主義的酸臭味」，隨後更說：「房子收工的時候，我就跟爸爸說，我要哪一棟的哪一戶，因為那裡面有幾個釘是我釘的。」

結束打工體驗後，工頭轉了200元人民幣的日薪給曹譯文，這時她秀出自己一千多萬的銀行存款，讓看到的工頭不禁露出驚訝的表情。因為鏡頭從不同角度拍攝，外界認為這一定是事先安排好的橋段。另外，也有疑似工人的網友表示，因為要迎接「大小姐」，前一天還特別加班打掃，顯示工地的員工們對曹譯文的身份並非不知情。

▲曹譯文被批評只是找員工陪她玩扮家家酒遊戲。（圖／截自YouTube影片）
▲曹譯文被批評只是找員工陪她玩扮家家酒遊戲。（圖／截自YouTube影片）
▲工頭把日薪轉帳給曹譯文時，她秀出自己一千多萬的存款，讓對方驚訝不已。（圖／截自YouTube影片）
▲工頭把日薪轉帳給曹譯文時，她秀出自己一千多萬的存款，讓對方驚訝不已。（圖／截自YouTube影片）
曹譯文的行為引來網友的憤怒，認為她只是找一群員工陪她玩扮家家的遊戲，也有熟悉土木工程的網友直指她在片中的操作並不合乎流程，「我給我工地宿舍所有土木畢業生看了，他們現在只想立馬去開泥頭車來撞你。」結果曹譯文竟留言反擊「來啊，不來是孫子」，一點也沒有反省的意思。而整段影片最讓人不以為然的，就是影片標題竟然叫做「累嗎？累就對了，舒服是留給有錢人的」，曹譯文的傲慢心態展露無疑。

▲曹譯文的影片惹議，事件持續發酵，網友批評聲浪不絕。（圖／翻攝曹譯文微博）
▲曹譯文的影片惹議，事件持續發酵，網友批評聲浪不絕。（圖／翻攝曹譯文微博）
這起事件持續發酵，面對排山倒海的批評，曹譯文終於在11月14日道歉，辯稱自己在選題材拍攝時「考慮不周」，無意消費工人及其他土木工人，但是網友的憤怒仍然無法平息，影片的關注度也居高不下。對此，曹譯文一度把標題修改成「早安，打工人」，之後又把影片刪除。至於負責曹譯文相關活動的工作人員向媒體私下透露，公司對影片一事非常驚慌，目前正在積極地解決，沒有辦法回應。

據了解，曹譯文是上海譯芃文化傳播有限公司及臻境教育軟件科技（上海）有限公司兩家公司的大股東，之前曾和華為創始人任正非的女兒姚思為等人一起登上雜誌《TATLER尚流》9月刊，該期封面人物都是富二代。雜誌內文介紹，來自建築世家的曹譯文自爺爺輩起，家族就一直參與國內外的重要建築項目，如參建上海迪士尼等。
 
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