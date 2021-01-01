上海富家女曹譯文工地體驗　竟說「舒服是留給有錢人的」

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▲曹譯文熱愛與網友分享自己擁有的奢侈品。（圖／翻攝曹譯文微博）

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▲曹譯文生活奢華。（圖／翻攝曹譯文微博）

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▲曹譯文宣稱自己瞞著家人，進入自家建築工地，目的是要「體驗搬磚小妹的一天」。（圖／截自YouTube影片）

× ▲曹譯文宣稱自己瞞著家人，進入自家建築工地，目的是要「體驗搬磚小妹的一天」。（圖／截自YouTube影片）

在工地打工時，曹譯文先後體驗了混凝土工、鋼筋工和普通木工等工作，過程中一名工頭說她「消極怠工」，另一工人說「幹得可以」，但她並未收起傲氣，還對著鏡頭表示「工頭的評價都帶滿了資本主義的酸臭味」，隨後更說：「房子收工的時候，我就跟爸爸說，我要哪一棟的哪一戶，因為那裡面有幾個釘是我釘的。」

結束打工體驗後，工頭轉了200元人民幣的日薪給曹譯文，這時她秀出自己一千多萬的銀行存款，讓看到的工頭不禁露出驚訝的表情。因為鏡頭從不同角度拍攝，外界認為這一定是事先安排好的橋段。另外，也有疑似工人的網友表示，因為要迎接「大小姐」，前一天還特別加班打掃，顯示工地的員工們對曹譯文的身份並非不知情。

▲曹譯文被批評只是找員工陪她玩扮家家酒遊戲。（圖／截自YouTube影片）

× ▲曹譯文被批評只是找員工陪她玩扮家家酒遊戲。（圖／截自YouTube影片）

▲工頭把日薪轉帳給曹譯文時，她秀出自己一千多萬的存款，讓對方驚訝不已。（圖／截自YouTube影片）

× ▲工頭把日薪轉帳給曹譯文時，她秀出自己一千多萬的存款，讓對方驚訝不已。（圖／截自YouTube影片）

▲曹譯文的影片惹議，事件持續發酵，網友批評聲浪不絕。（圖／翻攝曹譯文微博）