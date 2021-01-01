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調查新冠病毒起源　外媒曝：北京嚴控有關訊息

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-01-01 08:58:32

▲位於中國雲南的一處洞穴，被科學家視為研究新冠病毒與蝙蝠關聯的重要地點。（圖／美聯社／達志影像）
▲位於中國雲南的一處洞穴，被科學家視為研究新冠病毒與蝙蝠關聯的重要地點。（圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎延燒全球，癱瘓各國經濟、旅遊、航空運輸已將近一年，對於病毒和疫情起源的研究被視為有利全球抗疫。不過有外媒獨家披露，中國政府嚴格控制有關研究的所有成果，任何數據或研究發表都須得到高層批准。
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《美聯社》在12月底發表一篇文章，內容提到中國政府發放數十萬美元，協助南方與軍隊有聯繫的科學家研究病毒起源；然而，根據該外媒取得的內部文件顯示，中國官方也嚴密的監視有關調查結果，任何數據或研究發表，都必須經過中國最高領導人習近平下令成立的中央工作組批准。
報導也指出，知情人士透露，最近曾有一個蝙蝠研究小組造訪雲南一處山林裡的礦井，並設法採集到樣本，但樣本隨後遭到沒收，同時警告研究人員不得接受媒體採訪。此外，《美聯社》的一個記者小組在11月下旬被便衣員警跟蹤，通往該地點的道路也遭官方封鎖。

▲通往雲南山區的一處礦井，外媒記者團的道路遭人以車輛阻攔。（圖／美聯社／達志影像）
▲通往雲南山區的一處礦井，外媒記者團的道路遭人以車輛阻攔。（圖／美聯社／達志影像）
《美聯社》表示，所披露的調查報告綜合了數十次與中外科學家、官員的訪談，加上公開通知、洩露的電子郵件、內部資料，以及中國國務院和中國疾病控制與預防中心的檔案等等；結果顯示整個疫情期間，政府嚴密遵守從上到下的保密控制模式。

由於了解新冠病毒起源對預防大流行至關重要，所以世界衛生組織的國際調查小組也已計劃在1月初訪問中國，但成員和行程都須得到中國的批准。部分公衛專家警告，中國拒絕給予國際科學家更多的訪問權限，已經危及了全球合作。

加州大學戴維斯分校One Health Institute主任喬納·馬澤特（Jonna Mazet）表示，中美科學家之間缺乏合作一事令人相當失望，而美國的科學家無法在中國展開調查與研究則具有毀滅性。關於病毒起源有很多的猜測，各方都需要退一步，讓科學家在沒有壓力及指責的情況下找到真正的答案。

 
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