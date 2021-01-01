調查新冠病毒起源　外媒曝：北京嚴控有關訊息

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報導也指出，知情人士透露，最近曾有一個蝙蝠研究小組造訪雲南一處山林裡的礦井，並設法採集到樣本，但樣本隨後遭到沒收，同時警告研究人員不得接受媒體採訪。此外，《美聯社》的一個記者小組在11月下旬被便衣員警跟蹤，通往該地點的道路也遭官方封鎖。
《美聯社》表示，所披露的調查報告綜合了數十次與中外科學家、官員的訪談，加上公開通知、洩露的電子郵件、內部資料，以及中國國務院和中國疾病控制與預防中心的檔案等等；結果顯示整個疫情期間，政府嚴密遵守從上到下的保密控制模式。
由於了解新冠病毒起源對預防大流行至關重要，所以世界衛生組織的國際調查小組也已計劃在1月初訪問中國，但成員和行程都須得到中國的批准。部分公衛專家警告，中國拒絕給予國際科學家更多的訪問權限，已經危及了全球合作。
加州大學戴維斯分校One Health Institute主任喬納·馬澤特（Jonna Mazet）表示，中美科學家之間缺乏合作一事令人相當失望，而美國的科學家無法在中國展開調查與研究則具有毀滅性。關於病毒起源有很多的猜測，各方都需要退一步，讓科學家在沒有壓力及指責的情況下找到真正的答案。
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