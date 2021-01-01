名家論壇》黃創夏／當心！「鴨霸」兩字就能推倒蘇內閣

我是廣告 請繼續往下閱讀
那時的陳水扁真的是很認真的台北市長，勤奮努力，台北市真的被他治理的像是個「台北新故鄉」，很多人都有著「有夢最美，希望相隨」的光榮感！
金溥聰和吳秀光在各個項目的民調當中，幾乎找不到陳水扁的任何實質缺點，這一場選戰還能怎麼打下去？
突然，金溥聰、吳秀光和馬英九的眼睛一亮，他們發現在「人格特質」上，陳水扁有一個特質讓很多人疑慮甚至不以為然，這個特質就是當年「金馬指揮部」全力猛攻的「鴨霸」，陳水扁的霸道形象一被刻意擴散，支持度快速動搖，最後飲恨敗給了馬英九。
前事不忘，後事之師，邁向2021，蘇貞昌和民進黨可要當心了：請認清「國際政治」主場已經不再，嚴酷的治理本領之考驗才要開始！
事實上從媒體發達以來，數十年以來，歐美和台灣都一樣，媒體政治時代最可怕的叫做「Image（形象）」：公眾形象被定了調，煞費苦心也未必能翻轉；新媒體時代更可怕，叫「不由分說」：只要成為年輕人嘲諷和創意的來源，萬劫不復！
「不由分說」不考慮「比例原則」，當政治人物成被譏諷和討厭的對象，再怎麼小的無心之過，都成為「創意」的源頭活水，被譏諷和被厭惡！
跨年之際，從「牛肉麵之亂」、「信功事件」、到行政院的統編號碼「03722403」引起譏諷，「台灣豬標章」亂成一團‧‧‧這些累積起來就是一個警訊：蘇貞昌內閣成為箭靶的宿命難逃，民進黨被挑剔的處境將越來越艱困！
在此要特別奉勸這段日子以來威權日盛的蘇內閣，少了「國瑜遮羞布」和「時中保護傘」，回歸內政，蘇貞昌內閣即將面臨完全執政、完全負責的「概括承受」，必是放大鏡模式的挑剔。
國民黨反而並不會更糟了，死豬不怕開水燙，國民黨聲望基期太低，在2021年也受不了太多的傷害！
反而是民進黨要警惕的是：從2018年底至今吹了兩年的「國際政治年」結構大致確定，「反共抗中」依然是全球民主國家的主流，台灣也依然會有三十年以來最難得的被國際關注、半導體產業在供應鏈重組當中舉足輕重、「美、日、印、澳」結合台灣成為「抗中陣線」的態勢也將更穩固，都是台灣的優勢發展趨勢。
蘇貞昌和民進黨公職就必須要誠實面對「亡國感」不再是萬靈丹：台灣並不脆弱與孤立，解放軍沒那麼容易就可以攻台、台灣人民絕大多數對於紅色滲透都有高度警覺、而台灣西進大陸的企業也多數覺醒了，正紛紛參與全球供應鏈重組的行業當中。
更何況外交、軍事和國家安全是蔡英文的總統職權，蔡英文穩健的領航也依然受到絕大多數國人的信賴與肯定，台灣不會亡國只會更欣欣向榮，哪裡還需要「亡國感」！
不再有「亡國」的迫切焦慮感，此時此刻才是掌握所有行政資源的蘇貞昌內閣最大的責任：內政才是台灣人民最關切主題，要是看到整個蘇貞昌內閣還活在過去，以選舉操作模式為主軸，以攻擊在野黨為樂趣，老是「攻擊、攻擊、再攻擊」咄咄逼人，人民將不會覺得這是一個有心負責的內閣，只會讓最近民調當中，厭惡度攀升的蘇貞昌被更嫌惡。
目前民進黨還有個「支持蔡英文就等於支持民進黨」的誤判，將可能是民進黨邁入2021之後最大的致命傷，這將是蘇貞昌內閣和民進黨最大的盲點：請記住，蔡英文總統已不再參選了，「蔡英文和民進黨分流」將會越來越明顯，就如同1996年後的李登輝和國民黨分流的歷史經驗一樣，人民多數支持李登輝，但對於國民黨卻趨於嚴苛挑剔！
奉勸蘇貞昌內閣，新的年度必須要戒慎和謙遜，要是還任由少數人以帶風向沾沾自喜，「攻擊、攻擊、再攻擊」，可預見民進黨接續下來的政治人物之格局、層次和民主素養，都會被嚴格檢驗，當年陳水扁因被貼上「鴨霸」而慘敗的故事，重演的機率非常、非常、非常高！
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com