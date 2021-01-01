元旦談話 蔡英文：期待兩岸逐步恢復正常交流
記者鄭宏斌／台北報導
2021-01-01 09:27:04
今天是2021年元旦，蔡英文總統上午發表元旦談話，在兩岸關係方面，蔡總統表示，「台灣不會冒進，也會堅守原則」。此外，蔡總統也說，等疫情受到有效控制時，期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流。
在2020年，中共軍機頻頻擾台，幾乎每天都來，兩岸關係陷入冰凍，各界關注蔡總統在元旦談話中如何提及兩岸關係。在上午的元旦談話中，蔡總統對於兩岸關係的論述，則依舊維持「不冒進、願對話」的基調。蔡總統表示，從全球戰略的角度來看，台灣的地位越發重要。兩岸關係的穩定，現在已經不只是台海兩岸關注的議題，更是攸關印太區域穩定的議題，而且已經是全球焦點。
蔡總統說，尤其，過去的一年，對岸的軍機、軍艦在台灣周遭頻繁活動，不僅衝擊兩岸關係，更是對印太地區和平穩定的現狀，造成威脅。
蔡總統指出，她要再次重申，面對兩岸關係，我們不會冒進，也會堅守原則。只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。蔡總統也說，等疫情受到有效控制時，我們也期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流，增加理解、減少誤解。處理兩岸事務，我的一貫原則，就是共同討論、找出方法、務實解決問題。